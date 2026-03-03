Bill Clinton afirma no haber conocido los delitos de Epstein ante el Congreso

El expresidente declaró bajo juramento ante una comisión de la Cámara de Representantes que no conocía los delitos de Epstein

Las audiencias, realizadas en Nueva York, también incluyeron a Hillary Clinton y se centraron en los vínculos de figuras públicas con el financista.

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, aseguró ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes que no tenía conocimiento de los delitos cometidos por el delincuente sexual Jeffrey Epstein. La audiencia, realizada en Chappaqua, Nueva York, se desarrolló a puerta cerrada y bajo juramento, con una duración de poco más de cuatro horas y media el pasado viernes 27 de febrero..

El comité, dominado por legisladores republicanos, difundió este lunes 2 las grabaciones de las sesiones en las que participaron tanto Clinton como su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Ambos insistieron en que nunca fueron cómplices ni tuvieron conocimiento de los actos criminales de Epstein.

Negación de vínculos y aclaraciones sobre Trump

Durante la audiencia, Bill Clinton fue interrogado sobre posibles contactos sexuales con mujeres jóvenes que le habrían sido presentadas por Epstein o por su socia Ghislaine Maxwell. El expresidente respondió de manera categórica: “No vi nada y no hice nada malo”.

🚨 EXCLUSIVE: Watch the depositions of President Bill Clinton and Secretary Hillary Clinton in front of the House Oversight Committee as part of our investigation into Jeffrey Epstein and Ghislaine Maxwell.



Full 4.5-hour deposition videos in the links below. 👇🏻 pic.twitter.com/WwAxQLsQts — Oversight Committee (@GOPoversight) March 2, 2026

Clinton relató además una conversación con Donald Trump, ocurrida en los años 2002 o 2003, en la que el entonces empresario le explicó que había roto su relación con Epstein por una disputa inmobiliaria. Posteriormente, Trump ofreció otra versión, señalando que la ruptura se debió a que Epstein reclutaba jóvenes empleadas de su club Mar-a-Lago contra su voluntad. Entre ellas se encontraba Virginia Giuffre, principal acusadora de Epstein, quien falleció en abril de 2025.

El expresidente demócrata también indicó que no tenía conocimiento de actos reprobables por parte de Trump en relación con Epstein.

Hillary Clinton y nuevas exigencias

Hillary Clinton, en su declaración del jueves, reiteró que nunca conoció a Epstein y que no tenía información sobre sus delitos. También pidió que el comité convoque a Trump para que declare bajo juramento. Bill Clinton, por su parte, criticó que se haya incluido a su esposa en la investigación, calificando la decisión como “innecesaria”

La comisión planea publicar pronto las transcripciones y grabaciones de las audiencias. Mientras tanto, el caso sigue generando repercusiones internacionales, pues varias personalidades de la política y el mundo empresarial han sido mencionadas en los archivos.

Ser mencionado en los archivos no implica necesariamente haber cometido un delito. Tanto Bill Clinton como Donald Trump figuran en esos documentos, pero ninguno ha sido acusado formalmente de crímenes vinculados a Epstein.

Los demócratas también han pedido la renuncia del secretario de Comercio, Howard Lutnick, vecino de Epstein en Nueva York, quien reconoció haber asistido a eventos en la casa del financista incluso después de su condena. Legisladores de ambos partidos coinciden en que la investigación debe continuar para esclarecer la magnitud de las redes de Epstein y las responsabilidades de quienes mantuvieron vínculos con él.

