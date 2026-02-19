¿Cuál es el nexo del expríncipe Andrés con Epsein y de qué es acusado?

El expríncipe Andrés enfrenta acusaciones por su vínculo con Jeffrey Epstein, en medio de una nueva crisis para la Casa Real británica

En un giro sísmico para la monarquía británica, agentes de la policía arrestaron este jueves 19 de febrero a Andrew Mountbatten-Windsor. El procedimiento, confirmado por la BBC, ocurrió en la residencia de Sandringham justo el día en que el expríncipe cumplía 66 años. Con este acto, el hermano del rey Carlos III se convierte en el primer miembro de alto rango de la realeza en la historia moderna en ser detenido bajo custodia policial.

La investigación, liderada por la Policía de Thames Valley, se centra en presunta mala conducta en un cargo público. Esta nueva arista legal surge tras la desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de EE. UU., que revelan que Andrés habría filtrado información económica confidencial del Gobierno británico a Jeffrey Epstein en 2010, mientras se desempeñaba como enviado especial para el comercio internacional.

La policía británica se encuentra en una de las propiedades del Príncipe Andrés para ivestigaciones. cortesía BBC

El origen de un nexo polémico

La relación entre ambos se remonta a finales de la década de los 90. Andrés conoció a Epstein a través de Ghislaine Maxwell, amiga de la familia real y pareja del financiero. Lo que comenzó como un vínculo social escaló rápidamente: en el año 2000, el expríncipe no solo visitó la isla privada del estadounidense en el Caribe, sino que acompañó a Epstein en viajes a Mar-a-Lago y Nueva York.

La cercanía era tal que el financiero fue invitado de honor en eventos exclusivos de la Corona, como el 40º cumpleaños de Andrés en el Castillo de Windsor, el Royal Ascot y selectas jornadas de caza organizadas por el entonces duque de York.

2001: El inicio de las acusaciones de agresión

Pese a los intentos de Andrés por distanciar su imagen de la red de pederastia, los testimonios de las víctimas han sido persistentes. Virginia Giuffre acusó formalmente al expríncipe de agresión sexual cometida en 2001. Aunque Andrés ha negado rotundamente los hechos —alegando incluso no recordar el momento en que se tomó la famosa fotografía junto a Giuffre—, la presión judicial lo obligó a cerrar la demanda mediante un millonario acuerdo extrajudicial en febrero de 2022.

Filtraciones y nuevas evidencias

Sin embargo, los nuevos archivos publicados por EE. UU. llevan el caso a un terreno penal. Los correos electrónicos sugieren que Andrés utilizó su cargo oficial para entregar datos estratégicos sobre Hong Kong y Singapur a su amigo financiero. A esto se suman fotografías recientes que muestran al expríncipe con una mujer joven en actitud comprometedora, vinculadas a mensajes donde Epstein coordinaba el envío de mujeres desde Rusia hacia el Reino Unido.

Paralelamente, la policía de Essex investiga el uso del aeropuerto de Stansted para el presunto tráfico de víctimas, con al menos un vuelo conectado directamente con el entorno de Andrés.

Nuevos archivos de EE. UU. vinculan al expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein en un caso penal por abuso de poder y conductas comprometedoras Foto: EFE

El Palacio de Buckingham ante el abismo

El Rey Carlos III reaccionó con "profunda preocupación", enfatizando que la justicia debe seguir su curso mientras él intenta blindar la imagen de la Corona. Aunque el monarca ya había despojado a su hermano de sus títulos y honores en octubre pasado, el arresto del ahora "ciudadano Mountbatten-Windsor" marca un punto de no retorno.

Para las víctimas, este suceso representa una victoria tardía. Los familiares de Virginia Giuffre, quien falleció tras denunciar abusos del expríncipe cuando era menor, declararon que el arresto demuestra que "nadie está por encima de la ley". La monarquía se enfrenta ahora a su prueba de supervivencia más crítica: demostrar que la protección de la institución no implica la impunidad de sus integrantes.

