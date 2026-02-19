Príncipe Andrés es arrestado por su relación con Epstein, según la BBC

El príncipe Andrés fue arrestado por sospechas de conducta indebida en cargo público, en un caso vinculado a Epstein

La BBC reportó que el Príncipe Andrés fue arrestado y la policía británica lo investiga por delitos relacionados con Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor, conocido como el príncipe Andrés, fue arrestado la mañana de este jueves 19 de febrero y permanece bajo custodia policial por sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público (misconduct in public office). Según reportes de la BBC, este arresto tendría relación con el caso Epstein, un escándalo que desde hace años ha perseguido al duque de York y que ahora parece entrar en una nueva fase judicial.

La policía británica confirmó que se están realizando registros en varias propiedades, incluyendo el Royal Lodge en Windsor Great Park, residencia del príncipe hasta hace poco. Uniformados fueron vistos custodiando los accesos, mientras se llevan a cabo investigaciones también en Norfolk y Berkshire.

El arresto del príncipe Andrés llega tras nuevas revelaciones sobre su amistad con Jeffrey Epstein. Documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU. sugieren que, mientras ejercía como Representante Especial para Comercio Internacional e Inversión (2001–2011), podría haber compartido información sensible del gobierno británico.

La policía británica se encuentra en una de las propiedades del Príncipe Andrés para ivestigaciones. cortesía BBC

Durante esos años, Andrés realizó viajes oficiales financiados con fondos públicos y mantuvo reuniones con líderes políticos y empresarios. Ahora se cuestiona si aprovechó su posición para remitir documentos confidenciales o facilitar contactos en beneficio de Epstein. Entre los señalamientos figuran un informe del Tesoro británico sobre la crisis de Islandia y comunicaciones del Royal Bank of Scotland que habrían llegado al entorno del empresario a través de asesores del príncipe.

La reacción del rey Carlos III y el proceso judicial

Tras conocerse la detención, el Rey Carlos III emitió un comunicado oficial: “He sabido con la más profunda preocupación la noticia sobre Andrew Mountbatten-Windsor y la sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. Lo que ahora sigue es un proceso justo y adecuado, llevado por las autoridades competentes. Como he dicho antes, tienen nuestro pleno apoyo y cooperación. Permítanme ser claro: la ley debe seguir su curso”.

RELACIONADAS Archivos revelan que Trump viajó en el avión privado de Epstein al menos 8 veces

El delito por el cual se lo acusa es complejo y requiere que los investigadores demuestren cuatro elementos clave: que el acusado era un funcionario público, que actuó de manera negligente o indebida en el ejercicio de sus funciones, que su conducta constituyó un abuso de la confianza pública y que no existía justificación razonable para sus actos. Solo si estas condiciones se cumplen, los fiscales podrán decidir si se presentan cargos formales.

La investigación en curso, con registros en propiedades vinculadas al príncipe, busca reunir pruebas que permitan esclarecer si Andrés incurrió en un abuso de su posición.

¿Quién es el príncipe Andrés?

Andrew Mountbatten-Windsor, duque de York, es el tercer hijo de la reina Isabel II y hermano menor del actual monarca, el rey Carlos III. Nacido en 1960, Andrés desarrolló una carrera militar en la Marina Real británica, participando incluso en la Guerra de las Malvinas. Tras su retiro, asumió funciones públicas como representante de la Corona en diversos actos oficiales y misiones comerciales

Durante años fue considerado uno de los miembros más activos de la familia real en la promoción de intereses británicos en el extranjero. Sin embargo, su reputación se vio gravemente afectada por sus vínculos con Jeffrey Epstein, lo que lo llevó a retirarse de la vida pública en 2019. Desde entonces, su presencia en actos oficiales ha sido mínima y su papel dentro de la institución monárquica prácticamente inexistente.

Archivos Epstein: Trump, Musk y Gates, los nombres que reaparecen en el polémico caso Leer más

La sombra de Epstein y las acusaciones

La relación entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein ha sido objeto de escrutinio internacional. Fotografías, testimonios y viajes compartidos con el financiero estadounidense, condenado por tráfico sexual de menores, han puesto al duque de York en el centro de la polémica. En 2019, una entrevista televisiva con la BBC, en la que intentó explicar su vínculo con Epstein, terminó siendo desastrosa y aceleró su salida de la vida pública.

RELACIONADAS Príncipe Andrés negocia su salida de Royal Lodge entre contratos y compensaciones

En 2022, Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial en una demanda civil presentada en Estados Unidos por Virginia Giuffre, quien lo acusaba de abuso sexual cuando era menor de edad. Aunque el príncipe negó las acusaciones, el acuerdo económico fue interpretado como un intento de evitar un juicio público. Ahora, la BBC señala que el arresto podría estar relacionado con esos antecedentes, lo que reabre un capítulo que la familia real intentaba dejar atrás.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!