Archivos Epstein: Trump, Musk y Gates, los nombres que reaparecen en el polémico caso

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó más de 3,5 millones de páginas, además de videos y fotografías, vinculadas al caso de Jeffrey Epstein. Los archivos revelan comunicaciones y registros de contacto con figuras conocidas del mundo empresarial, político y del entretenimiento, reavivando el interés público sobre el entorno social del financista antes de su muerte en 2019.

Entre los nombres que figuran en los documentos aparecen Elon Musk, Bill Gates y Andrew Mountbatten-Windsor. Las autoridades han insistido en que la mención de estas figuras no implica culpabilidad ni cargos penales, pero la difusión del material ha generado amplia repercusión mediática.

Los nombres que más se repiten en los Archivos Epstein

En el caso de Elon Musk, los archivos incluyen correos electrónicos de 2012 y 2013 en los que se discutía un posible viaje a la isla privada de Epstein. En uno de ellos, el empresario preguntó: “¿Qué día o noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”. Tras la publicación, Musk afirmó que su correspondencia podía ser malinterpretada y sostuvo: “Epstein intentó invitarme a su isla y rechacé la invitación”.

Bill Gates también es mencionado en algunos correos atribuidos a Epstein, que hacen referencia a supuestas enfermedades de transmisión sexual y comentarios sobre encubrimientos. Los documentos no detallan si esos mensajes fueron recibidos por el cofundador de Microsoft ni presentan conclusiones judiciales en su contra.

Uno de los nombres más reiterados es el de Andrew Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III. Los archivos señalan invitaciones a reuniones oficiales y propuestas de presentación con terceras personas. El expríncipe ha negado reiteradamente las acusaciones vinculadas a Epstein y perdió sus títulos reales tras el escándalo.

Además, los documentos mencionan a Richard Branson, Steve Bannon, Howard Lutnick y Ehud Barak. La publicación de los archivos vuelve a colocar bajo los reflectores a figuras conocidas y reabre el debate público sobre el alcance real de las relaciones de Epstein con el poder.

Donald Trump y las menciones que reabren el debate

Los nuevos archivos incluyen más de mil menciones al presidente Donald Trump. El material contiene artículos periodísticos compartidos por Epstein, comentarios privados y una recopilación de acusaciones no verificadas reunidas por el FBI.

El Departamento de Justicia aseguró que estas acusaciones “carecen de fundamento y son falsas”. Todd Blanche declaró: “La Casa Blanca no tuvo ninguna participación en esta revisión. No indicaron qué buscar, qué censurar ni qué no censurar”.

Los documentos también incluyen memorandos del FBI con testimonios de víctimas que describen encuentros sociales en los que Trump fue mencionado. En uno de ellos se señala que una mujer afirmó que “no ocurrió nada” tras una presentación en un evento. Trump ha negado de forma reiterada cualquier conducta indebida relacionada con Epstein.

