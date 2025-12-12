Nuevas fotos de Epstein muestran a Trump en su avión y nexos con Bill Clinton

Demócratas revelan hallazgos de un archivo de 95.000 imágenes de la red sexual. Vea las imágenes de la 'colección'

Nuevas imágenes reveladas por Oversight Democrats muestran a Epstein junto a Trump y hasta Bill Clinton

El comité de "Oversight Dems" (Demócratas de Supervisión) sacudió Washington este viernes 12 de diciembre al confirmar la recepción de 95.000 nuevas fotografías provenientes de la propiedad de Jeffrey Epstein. Aunque el lote completo permanece bajo custodia, una selección de imágenes inéditas se ha filtrado, exponiendo como nunca antes la intimidad del fallecido financiero con los círculos más altos del poder estadounidense.

¿Qué revelan las fotos filtradas de Epstein?

Las imágenes, que EXPRESO reproduce en este artículo, contradicen los intentos de distanciamiento de varias figuras políticas. En una de las tomas más claras, se observa al expresidente Bill Clinton posando sonriente y relajado junto a Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, acompañados de otras dos personas en un entorno privado. En otras fotografías, aparece el fundador de Microsoft, Bill Gates.

Chauntae Davies (masajista y asistente de Epstein), el expresidente Bill Clinton, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein. CORTESÍA oversight dems

Dean Kamen (inventor del Segway), Sir Richard Branson (fundador de Virgin Group). y Epstein. CORTESÍA oversight dems

Nuevas fotos filtradas de Oversight Dems. CORTESÍA oversight dems

Jeffrey Epstein (izquierda, con sudadera de Harvard) hablando con el abogado y profesor Alan Dershowitz (derecha). CORTESÍA oversight dems

Por su parte, el actual mandatario, Donald Trump, aparece en múltiples escenarios que sugieren una relación cercana. Una fotografía lo capta en lo que parece ser una conversación privada con Epstein, mientras una mujer ríe junto a ellos.

Dentro de las fotos filtradas, hay estos preservativos con el rostro de Donald Trump CORTESÍA oversight dems

Otra imagen, aún más comprometedora por el contexto, ubica a Trump dentro de una aeronave con paneles de madera —característica de los aviones privados de Epstein— junto a una mujer cuyo rostro ha sido digitalmente censurado.

Más allá de los rostros políticos, la filtración incluye evidencia gráfica de los objetos hallados en las propiedades de Epstein.

Entre las fotos destaca una colección de parafernalia sexual y de sumisión: una mordaza de cuero etiquetada como "The Jawbreaker Gag" con advertencias de asfixia, correas de restricción y un manual titulado "Complete Shibari" (arte japonés de ataduras eróticas).

Un detalle bizarro dentro del archivo es la fotografía de mercancía personalizada: preservativos con el rostro de Donald Trump y la frase "I'm HUUUUGE" ("Soy enorme"), exhibidos en un frasco con una etiqueta de precio manual de $4.50.

La difusión de estas primeras imágenes llega con un mensaje claro de los legisladores demócratas:

"Es hora de terminar con este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!".

🚨 BREAKING: Oversight Dems received 95,000 new photos from Jeffrey Epstein's estate. These disturbing images raise even more questions about Epstein and his relationships with some of the most powerful men in the world.



Time to end this White House cover-up. Release the files! pic.twitter.com/nQNIywayb9 — Oversight Dems (@OversightDems) December 12, 2025

Trump, en lo que aparenta ser uno de los aviones privados de Epstein, junto a una mujer de rostro tapado digitalmente. CORTESÍA oversight dems

Este material sale a la luz apenas días después de que el juez federal Paul Engelmayer permitiera la publicación de documentos relacionados con Ghislaine Maxwell y en medio de una caída histórica en la popularidad de Trump, quien enfrenta cuestionamientos por su conocimiento de las actividades de la red de tráfico sexual.

