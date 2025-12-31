Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

La vocal suplente del Consejo de la Judicatura defiende su perfil técnico y académico frente a los cuestionamientos de ADN

Es abogada y vocal suplente de la Presideencia del Consejo de la Judicatura.

En medio de la crisis que atraviesa el Consejo de la Judicatura por la posible salida de su presidente, Mario Godoy, la vocal suplente, Alexandra Villacís, rechaza vínculos políticos, defiende su perfil técnico y académico. Sostiene que cualquier sucesión debe ajustarse a la ley.

Ni siquiera ha asumido el cargo y ya hay un revuelo, que incluye una campaña de descrédito sobre un supuesto pacto político de usted con la RC, PSC y CREO...

Se ha generado este revuelo y hay mensajes de asambleístas. No es que no quiera darles importancia, pero como soy una persona sin un perfil político y nunca he estado involucrada en estos temas, para mí todo esto respondió a una invitación que me hicieron desde la Corte Nacional, porque estaban buscando personas con perfiles académicos. Entonces había nexos académicos. Yo creí que existía una lista de la cual iba a formar parte. Me enteré por las noticias de que integraba la terna y asumí esto con seriedad y compromiso.

¿Hoy usted se imagina presidiendo la Judicatura?

Uno lo sabe desde que participa en un concurso. Pero, siendo honesta, nunca imaginé que, con la fuerza con la que entró el actual presidente, esto podía suceder, y de una manera tan rápida. Sin embargo, ese es el camino que se está dando, si es que se cumple la ley.

Si sale Godoy y usted llega a ser presidenta de la Judicatura, ¿está consciente de que no tendría respaldo político?

Sí, soy consciente. Pero, por la realidad que vive el país, creo, y preferiría, que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo en que este debe ser un perfil técnico, porque eso es lo que necesita Ecuador y lo que necesita la justicia: independencia, orden y trabajo técnico.

Si no tiene apoyos políticos, ¿de quiénes sí ha recibido respaldo en estos momentos?

Hay muchos abogados que opinan (en redes) desde una postura jurídica. No los conozco personalmente, pero los veo pronunciarse desde la ley y la verdad. No apoyan a una persona, porque no me conocen, sino principios como la legalidad, la transparencia, el orden y la justicia. Lo que debe darse es una sucesión legal, y la alterna soy yo. Además, tengo el apoyo de la academia, de algunos sectores productivos y de personas que me conocen y saben quién soy.

En las últimas horas, una jueza ha señalado que existe un reglamento del CPCCS que impediría que usted reemplace al doctor Godoy

Esa es una interpretación muy particular de la jueza (Mercedes) Caicedo. Ella aplica el precedente del caso del doctor (Álvaro) Román, quien fue posesionado de manera temporal y luego reemplazado tras un nuevo concurso, pero eran escenarios completamente distintos. Román no provenía de la fuente nominadora, lo que le restaba legitimidad. Por eso se impulsó un nuevo concurso para que la Corte Nacional enviara una terna. Eso no ocurre hoy. En este caso, la fuente nominadora sí envió la terna, por lo que solo corresponde aplicar la ley.

Es un escenario complejo por los problemas que atraviesa el Ecuador, donde el crimen ha penetrado las instituciones.

Alexandra Villacís, vocal suplente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura

¿Llevaría el caso a la Corte Constitucional para que dirima competencias?

Es un escenario futurista. Tendría que evaluar los pros y los contras y cuál sería mi posición. Es verdad que hay momentos en la vida en los que uno asume desafíos. Soy una persona valiente. Lo que sí puedo decir es que siempre haré prevalecer mi imagen intachable, que me ha costado construir.

Un escenario de futuro y sin apoyos politicos

La Asamblea le podría hacer un juicio político y sacarla en un mes. Si solo tuviera ese tiempo, ¿qué es lo primero que haría, lo más urgente?

Hay que dar continuidad a las cosas que están bien. Hay muchas necesidades y hay que trabajar en orden y en varias líneas porque todo es prioritario: la seguridad de los jueces, la institucionalidad...

¿Tiene claro que podría llegar a un organismo afectado por redes de corrupción, con vínculos con narcotráfico y lavado de activos? ¿Está dispuesta a enfrentarlos?

El escenario es sumamente difícil y complejo por los problemas que atraviesa actualmente el Ecuador, donde el crimen ha penetrado casi todas las instituciones. Pero creo que el país necesita una oportunidad para cambiar. Si no apostamos por gente preparada, capaz, seria, responsable y con principios y valores, no saldremos de esta crisis. Necesitamos personas con principios, valores, ética y dispuestas a poner todo su esfuerzo para cambiar este país. Yo lo veo así: soy una mujer profesional, cristiana. Tal vez este sea el camino que Dios nos pone para salir de esta crisis. Si esa es su voluntad, no habrá nada ni nadie que pueda impedir que yo llegue.

En el concurso, usted habló de usar la tecnología para mejorar la trasparencia. ¿En eso trabajará?

Necesitamos la tecnología, porque cuando se oculta información, se facilita la corrupción. En cambio, cuando transparentamos y creamos herramientas que permitan el monitoreo ciudadano y la trazabilidad, cerramos puertas a la corrupción. No es una panacea, pero es una herramienta.

Un perfil técnico es lo que necesita Ecuador, así como la justicia necesita independencia, orden y trabajo. Alexandra Villacís, vocal suplente de la Presidencia del Consejo de la Judicatura

Es abogada por la Universidad Vicente Rocafuerte de Guayaquil y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Particular Espíritu Santo (UEES). Entre 2012 y 2020 fue decana de la Facultad de Derecho. Del 2021 al 2022 fue subsecretaria de Puertos. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Iberoamericanas y vocal suplente del Presidente del Consejo de la Judicatura.

