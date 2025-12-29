Daniel Noboa recomienda a Mario Godoy renunciar al Consejo de la Judicatura

El presidente Daniel Noboa, además, dice que el Estado garantizará la seguridad el juez anticorrupción Carlos Serrano

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció este 29 de diciembre de 2025 sobre las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre presuntas presiones judiciales por parte de funcionarios del Consejo de la Judicatura presidido por Mario Godoy.

A través de su cuenta de X, Noboa se refirió a una publicación de la asambleísta Jhajaira Urresta en el que señala a que el expresidente Guillermo Lasso, la Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y la exministra María Paula Romo tendrían el interés de controlar la Judicatura.

Daniel Noboa recomienda la renuncia de Mario Godoy a la Judicatura

Sobre ello, el presidente Daniel Noboa se pronunció: "Respecto al intento de ellos de tomarse la justicia y Participación Ciudadana, mi recomendación es que Mario Godoy renuncie, después de su comparencia en la Asamblea, y se defienda de las acusaciones fuera del cargo".

Asimismo, el primer mandatario sostuvo que su Gobierno ha tenido una política frontal en contra del crimen organizado y la corrupción: "Hemos combatido de frente al narco terrorismo, cosa que ellos fracasaron en hacer porque les faltó voluntad, valentía y habilidad".

El Estado garantizará la seguridad el juez Carlos Serrano, dice Noboa

Por otro lado, el presidente Noboa se comprometió a que el Estado ecuatoriano brindará todas las medidas de seguridad necesarias para que el juez anticorrupción Carlos Serrano pueda retomar sus funciones, incluso las diligencias pendientes con el caso Euro2024.

"En el caso del serbio sentenciado, el Juez Serrano, basado en el principio de celeridad puede asumir la ponencia si así el Consejo de la Judicatura lo decide, para sentenciar por escrito al narcotraficante Jezdimir Srdan", señaló el mandatario.

Comparecencia y juicio político a Mario Godoy

Mario Godoy está citado por la Asamblea Nacional para que explique las actuaciones del Consejo de la Judicatura respecto a las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre supuestas presiones para resolver de determinada forma casos judiciales.

Tras la difusión de los audios del juez Serrano y el exdirector Gaibor, la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, adelantó que su bancada legislativa presentaría una solicitud de juicio político en contra de Godoy y el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), ente encargado de su designación como presidente de la Judicatura.

