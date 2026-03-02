Tatiana Coronel niega relación entre detención de Álvarez y baja de crímenes

La alcaldesa subrogante cuestionó la “narrativa” que vincula la captura de la autoridad con mejoras en seguridad en Guayaquil

Tatiana Coronel enfatizó que la realidad de la violencia se vive en las calles y no puede simplificarse a partir de un acontecimiento político.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, rechazó que exista una relación entre la detención del alcalde Aquiles Álvarez y una supuesta reducción de muertes violentas en la ciudad, como se ha sostenido en el debate público en las últimas semanas.

Su pronunciamiento se produce en medio de la controversia generada luego de que el presidente de la República, Daniel Noboa, afirmara que tras la detención del alcalde se registró una disminución del 26 % en los homicidios en Guayaquil. Un argumento que concejales, líderes comunitarios y gremios de la ciudad desmienten. "Es una completa locura lo que dice el presidente Noboa. Guayaquil sangra por tantos crímenes cometidos", señaló la líder de La Alborada, Ingrid Reina.

El mensaje de Tatiana Coronel

A través de una publicación, Coronel cuestionó la narrativa que vincula la captura de Álvarez con la baja de crímenes y pidió un análisis más sensato de las cifras.

“¿De qué están hablando? Trece días antes de la detención del alcalde, entre el 28 de enero y el 10 de febrero, se registraron 76 asesinatos en Guayaquil. En los trece días posteriores, del 10 al 23 de febrero, se contabilizaron 75 muertes violentas. La diferencia es de un caso menos”, expresó.

La autoridad municipal criticó que se pretenda instalar una correlación entre ambos hechos y exhortó a investigar con mayor profundidad. “Quieren instalar la narrativa de que hay una correlación entre los crímenes y la detención. A la prensa, a la gente, seamos más sensatos e investiguemos más. ¿Por qué no hablan de lo ocurrido el 18 de febrero, cuando un ataque armado dejó cuatro personas fallecidas y dos heridas en Las Orquídeas? Por nombrar uno. ¡La verdad se la vive en las calles!”, añadió.

Coronel enfatizó que la realidad de la violencia se vive en las calles y no puede simplificarse a partir de un solo acontecimiento político.

El contraste con los datos oficiales

Un análisis previo, basado en cifras oficiales y consultas a expertos en seguridad, muestra que la variación inmediata tras la detención es prácticamente nula o mínima.

Entre el 28 de enero y el 10 de febrero se registraron 76 asesinatos, mientras que del 10 al 23 de febrero se contabilizaron 75. La diferencia equivale a una reducción aproximada del 1,3 %, muy distante del 26 % mencionado desde el Ejecutivo.

Guayaquil continúa siendo la ciudad más violenta del país y entre enero y febrero acumula 716 crímenes, sin contar los asesinatos registrados en la última semana en el Puerto Principal. Sin embargo, en una comparación interanual sí se observa una disminución: entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2025 se registraron 387 homicidios, frente a 329 en el mismo período de 2026, es decir, 58 casos menos (alrededor del 15 %).

Pese a la leve variación estadística, durante febrero se produjeron episodios de alta violencia que mantienen la alerta en la ciudad.

Uno de los más graves ocurrió el 18 de febrero, cuando un ataque armado dejó cuatro fallecidos y dos heridos en los exteriores de una unidad educativa en el sector Las Orquídeas, en el norte de Guayaquil.

Días después, el 21 de febrero, fue asesinado el presunto líder criminal William Fajardo, quien recibió más de 90 disparos en el autoservicio de una cadena de comidas rápidas en el kilómetro 4,5 de la vía a Daule.

Además, entre la última semana y este 2 de marzo se han registrado nuevos crímenes bajo la modalidad de sicariato, lo que refuerza el argumento de que la violencia sigue presente en distintos sectores de la urbe

Expertos: no hay evidencia de causalidad directa



Especialistas en seguridad y crimen organizado coinciden en que no existe evidencia que permita vincular directamente la detención de una autoridad política con una reducción de homicidios.

El analista Renato Rivera Rhon explicó que para establecer una causalidad real se tendría que demostrar que la autoridad detenida representa a una organización criminal con capacidad de control territorial y poder de fuego, algo que no ha sido probado.

Según el experto, la violencia criminal responde a múltiples factores simultáneos, por lo que no es estadísticamente probable que un solo evento político genere una disminución directa en los homicidios. También advirtió que este tipo de interpretaciones suelen responder a coyunturas políticas.

Por su parte, la perfiladora criminal y experta en seguridad nacional Ana Minga sostuvo que una eventual reducción podría estar más relacionada con el incremento de operativos militares y policiales que con la detención de una figura política.

La especialista advirtió además que la captura de actores relevantes puede incluso provocar repuntes de violencia por disputas internas o reacomodos dentro de estructuras criminales, un fenómeno que requiere tiempo y evidencia para ser evaluado con precisión.

¿Cuál es la situación de Aquiles Álvarez actualmente?

El futuro de la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se definiría este lunes 2 de marzo de 2026. La audiencia de apelación en el marco del caso Goleada está prevista para las 10:00 en la Corte Provincial de Pichincha.

Álvarez fue detenido el pasado 10 de febrero. Tras dictarse la prisión preventiva en su contra, fue trasladado al Centro de Privación de Libertad de Latacunga, en Cotopaxi. En ese contexto, la defensa del alcalde solicitó que se le permita asistir de manera presencial a la diligencia.

El pedido fue remitido a la Sala que conoce la solicitud de revocatoria de la medida. EXPRESO se comunicó con Ramiro García, abogado de Álvarez, quien confirmó que hasta las 19:00 de este 1 de marzo no había respuesta. Por ello, consideró que la asistencia presencial a la audiencia sería complicada.

Los escenarios que enfrenta

La diligencia prevista para este 2 de marzo es clave porque abre dos escenarios. El primero contempla que se acepte el pedido de Álvarez. En ese caso, podría regresar a la Alcaldía de Guayaquil y defenderse en libertad.

El segundo escenario supone que no se revoque la prisión preventiva y que la autoridad municipal permanezca en prisión mientras avanza el proceso. Esto podría generar tensiones al interior del Municipio de Guayaquil ante la ausencia prolongada del alcalde.

¿Qué es el caso Goleada?

Está relacionado con una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Según la Fiscalía, existiría un presunto esquema para desviar combustible del segmento naviero y revender diésel subsidiado a precio internacional, con un perjuicio estimado en 100 millones de dólares.

