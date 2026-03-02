Simpatizantes de Álvarez se concentran Guayaquil y Quito tras suspensión de audiencia

La audiencia de apelación a la prisión preventiva del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras cuatro personas, prevista para el 2 de marzo, fue suspendida tras la falta de comparecencia del fiscal que presentó el recurso. La ausencia del funcionario Dennis Villavicencio, sin justificación escrita, llevó al Tribunal Anticorrupción a declarar en abandono el pedido de apelación de la Fiscalía

Mientras tanto, en los exteriores del Complejo Judicial Norte en Quito y en el Municipio de Guayaquil, simpatizantes del alcalde se congregaron para expresar su respaldo en medio de un proceso judicial que ha generado tensiones políticas y sociales.

Movilizaciones en el Municipio

La Vicealcaldesa Tatiana Coronel y la esposa de Álvarez, Fiorella Icaza dieron un mensaje público a las personas que se reunieron en el Municipio de Guayaquil. En su intervención Icaza hizo un llamado al sistema judicial "Hoy no está en juego una sola persona, hoy está en juego la confianza de todo un pueblo en este sistema judicial, aquí no pedimos privilegios, no pedimos favoritismos, aquí lo que pedimos es que se caractericen los derechos".

Simpatizantes se reunieron en el Municipio de Guayaquil. Cortesía

Así mismo agregó un mensaje directo para los jueces que llevan el caso "jueces tómenlas basadas en los hechos y no en las narrativas que han intentado posicionar en las redes o en los medio tradicionales".

"No se puede continuar con ese proceso"

La esposa del alcalde, Fiorella Icaza, se dirigió a los simpatizantes con un discurso cargado de emotividad y firmeza. Con la voz quebrada pero con determinación, expresó: “Estoy con el corazón en la mano y con mi frente en alto. Aquiles tiene 21 días lejos de su familia, lejos de su gente, lejos de su ciudad. Hace dos días circuló en los medios un video donde un juez dice claramente que no hay caso. Queda claro que no se puede continuar con ese proceso”.

Críticas a la Fiscalía y ambiente en Quito

En Quito, el ambiente también estuvo marcado por la indignación. El abogado Carlos Soria, defensor de Pablo Pita en el mismo proceso, criticó la ausencia de la Fiscalía en la audiencia, calificándola como una muestra del tinte político del caso. Explicó que, en el caso de su cliente, la Fiscalía ya no podrá pedir prisión preventiva, pues el recurso fue declarado en abandono.

Los simpatizantes reunidos en la capital portaban carteles y vuvuzelas, acompañados de consignas en respaldo al alcalde, reclamando transparencia y justicia.