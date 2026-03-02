¿Qué tan grave es la lesión de Cristiano, hay riesgo de que se pierda el mundial?

Durante el encuentro entre Al-Nassr y Al-Feyha por la liga saudí, Cristiano Ronaldo encendió las alarmas tras abandonar el campo en el minuto 81 luego de sentir un “pinchazo” en la parte posterior de su muslo derecho. La molestia se produjo tras un esfuerzo explosivo en una jugada ofensiva, lo que obligó a su sustitución inmediata.

El cuerpo técnico explicó que el cambio fue preventivo y que el jugador salió por su propio pie, aunque con evidentes gestos de dolor. Jorge Jesus, entrenador del club, restó dramatismo en rueda de prensa y señaló que podría tratarse de una sobrecarga muscular producto de la acumulación de minutos en la temporada.

Los primeros reportes médicos apuntan a una posible afectación en el bíceps femoral, que podría corresponder a una elongación o microdesgarro. El club decidió realizar una resonancia magnética para determinar con exactitud el grado de la lesión y establecer el tiempo estimado de recuperación.

La gran preocupación gira en torno al Mundial 2026. Sin embargo, con más de tres meses por delante antes del inicio del torneo, el panorama es optimista. En condiciones normales, una lesión muscular leve no debería impedir su participación, siempre que la recuperación sea adecuada y sin recaídas.

A sus 41 años, la gestión del tiempo y la carga física será clave para evitar complicaciones. La prioridad es que el capitán portugués llegue en plenitud a la cita mundialista, lo que podría representar uno de los últimos grandes capítulos de su histórica carrera internacional.

