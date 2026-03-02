Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo, astro portugués y cinco veces ganador del Balón de Oro.cortesía

¿Qué tan grave es la lesión de Cristiano, hay riesgo de que se pierda el mundial?

Un susto físico que amenaza el último gran baile del capitán luso.

Durante el encuentro entre Al-Nassr y Al-Feyha por la liga saudí, Cristiano Ronaldo encendió las alarmas tras abandonar el campo en el minuto 81 luego de sentir un “pinchazo” en la parte posterior de su muslo derecho. La molestia se produjo tras un esfuerzo explosivo en una jugada ofensiva, lo que obligó a su sustitución inmediata.

RELACIONADAS

El cuerpo técnico explicó que el cambio fue preventivo y que el jugador salió por su propio pie, aunque con evidentes gestos de dolor. Jorge Jesus, entrenador del club, restó dramatismo en rueda de prensa y señaló que podría tratarse de una sobrecarga muscular producto de la acumulación de minutos en la temporada.

Los primeros reportes médicos apuntan a una posible afectación en el bíceps femoral, que podría corresponder a una elongación o microdesgarro. El club decidió realizar una resonancia magnética para determinar con exactitud el grado de la lesión y establecer el tiempo estimado de recuperación.

cristiano ronaldo
Dueño de cadena de hoteles, CR7 ahora incursiona en el fútbol.Cortesía
Barcelona SC sufrió su primera derrota de LigaPro 2026 ante Deportivo Cuenca en el Alejandro Serrano Aguilar.

Barcelona SC perdió en Cuenca antes de enfrentar a Botafogo por Libertadores

Leer más

La gran preocupación gira en torno al Mundial 2026. Sin embargo, con más de tres meses por delante antes del inicio del torneo, el panorama es optimista. En condiciones normales, una lesión muscular leve no debería impedir su participación, siempre que la recuperación sea adecuada y sin recaídas.

RELACIONADAS

A sus 41 años, la gestión del tiempo y la carga física será clave para evitar complicaciones. La prioridad es que el capitán portugués llegue en plenitud a la cita mundialista, lo que podría representar uno de los últimos grandes capítulos de su histórica carrera internacional.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Estrellas Michelin: conozca cómo se conceden y qué evalúan los inspectores

  2. Luna de sangre 2026 en Ecuador: horarios, qué se verá y por qué no implica riesgos

  3. Fractura, expulsión y humanidad: la respuesta de Maccari tras lesión de Johan García

  4. Correísmo activa a los GAD afines para demandas contra Ley reformatoria al Cootad

  5. Fiorella Icaza: “No pedimos privilegios, pedimos derechos”

LO MÁS VISTO

  1. Fernando Cornejo "renuncia a todos sus cargos" en el Municipio de Guayaquil

  2. Madre de Aquiles Álvarez: “Mis hijos están presos porque se atrevieron a incomodar”

  3. Sustituir a Colombia demanda años, trámites y más gastos

  4. Transportistas del Carchi suspenden el paro y anuncian marcha hacia Tulcán

  5. ¿Cómo impacta en cada signo zodiacal el eclipse lunar total 3 de marzo 2026?

Te recomendamos