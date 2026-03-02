Daniel Noboa activa nueva fase de seguridad con apoyo de Estados Unidos

La fase apunta a reforzar la capacidad operativa frente a redes de narcotráfico y a la minería ilegal

El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 2 de marzo del 2026 el inicio de la segunda fase de su plan de seguridad.

El presidente Daniel Noboa anunció este lunes 2 de marzo del 2026 el inicio de la segunda fase de su plan de seguridad, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. El pronunciamiento lo realizó a través de su cuenta en X, donde anticipó operaciones conjuntas con países aliados de la región, incluidos los Estados Unidos, a partir de marzo.

“Iniciamos una nueva fase contra el narcoterrorismo y la minería ilegal. En el mes de marzo haremos operaciones conjuntas con nuestros aliados de la región”, escribió el mandatario, al recalcar que la seguridad de los ecuatorianos es una prioridad de su Gobierno.

Noboa sostuvo que para alcanzar la paz es necesario actuar “con fuerza contra los criminales, estén donde estén”, en referencia a las organizaciones delictivas vinculadas al tráfico de drogas y a las economías ilegales que operan en distintas zonas del país.

El jefe de Estado defendió el uso de medidas firmes en el marco del combate al crimen organizado Cortesía

En su mensaje, el jefe de Estado defendió el uso de medidas firmes en el marco del combate al crimen organizado. “La búsqueda de la justicia y la dignidad nacional jamás será persecución, sino una promesa que cumpliremos a los ecuatorianos”, afirmó.

El anuncio se da en medio de una estrategia de seguridad que incluye estados de excepción focalizados, toque de queda, despliegue militar en zonas críticas y cooperación internacional para enfrentar a estructuras criminales transnacionales.

La nueva fase, según el Ejecutivo, busca reforzar la capacidad operativa del Estado frente a redes de narcotráfico y a la minería ilegal, dos de las principales fuentes de financiamiento de grupos armados.

