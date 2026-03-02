Huaquillas: la violencia silencia a un referente del comercio fronterizo

El pasado domingo 1 de marzo fue asesinado en Huaquillas, El Oro, el expresidente de la Cámara de Comercio

Víctimas del ataque: Carlos Jumbo falleció por impactos en el pecho; un policía en servicio activo que lo acompañaba resultó herido y estable.

Mensajes de dolor e indignación se multiplicaron tras confirmarse el asesinato de Carlos Gabriel Jumbo Granda, ex presidente de la Cámara de Comercio de Huaquillas, en la provincia de El Oro. El ataque ocurrió a las 22:50 del domingo 1 de marzo, en la ciudadela Los Miraflores, entre las calles Santa Rosa y Teniente Hugo Ortiz.

Según información oficial, Jumbo se movilizaba en un vehículo junto a un servidor policial en servicio activo cuando fueron interceptados por sujetos armados que dispararon al menos diez veces. El dirigente recibió impactos de bala en el pecho y falleció al llegar a una casa de salud. El uniformado resultó herido y permanece estable.

En un inicio circuló la versión de que la víctima mortal era un agente policial, pero horas después las autoridades descartaron esa información y confirmaron que se trataba del representante gremial.

Carlos Jumbo, líder del comercio fronterizo

Carlos Jumbo lideró la Cámara de Comercio de Huaquillas entre 2021 y 2025 y era una figura visible del sector comercial fronterizo. Durante su gestión impulsó propuestas para fortalecer la economía local y reactivar el intercambio con Perú. Entre sus principales iniciativas estuvo la creación de una zona franca en Huaquillas, planteada como un mecanismo para reducir costos, atraer inversión privada y generar empleo mediante incentivos tributarios y aduaneros. Esta propuesta ha sido defendida por el gremio durante más de dos décadas como una salida a la crisis económica en la frontera sur.

La Policía Nacional informó que levantó ocho indicios balísticos en la escena y tomó versiones de testigos. Los investigadores señalaron que no se descarta ninguna hipótesis, aunque de manera preliminar se analiza un posible vínculo con amenazas extorsivas, versión que aún no ha sido confirmada oficialmente.

Zona franca y proyectos económicos

La muerte del dirigente generó numerosas reacciones en redes sociales. Familiares, comerciantes y ciudadanos expresaron su tristeza y exigieron justicia. “Nos dejas un legado de lucha por los más vulnerables”, escribió un allegado. También hubo mensajes de indignación y pedidos para que el crimen no quede en la impunidad, junto con llamados a reforzar la seguridad en la zona fronteriza.

Otros asesinatos en la provincia: en el mismo lapso de menos de cuatro horas, se registraron cinco homicidios más en distintos puntos de El Oro.

Cadena de asesinatos

Además del crimen de Carlos Jumbo, otros cinco asesinatos se registraron en distintos puntos de la provincia de El Oro en un lapso menor a cuatro horas, la noche del domingo 1 de marzo.

Los hechos ocurrieron en los cantones El Guabo y Santa Rosa. Entre las víctimas constan un hombre atacado mientras se movilizaba en bicicleta, dos ciudadanos asesinados dentro de un bar y un adolescente de 15 años baleado en la vía pública.

Todos los casos fueron perpetrados con armas de fuego y están siendo investigados por la Policía Nacional del Ecuador, que realiza pericias balísticas y recaba versiones para establecer responsabilidades.

