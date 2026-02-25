Explosión en Machala: obligan a familia a salir y destruyen casa en barrio Del Seguro

Seis hombres armados ingresaron a la vivienda, preguntaron por un abogado y, tras no hallarlo, dejaron un artefacto explosivo

La vivienda quedó con severos daños estructurales tras la detonación registrada en el barrio Del Seguro, en Machala.

La tranquilidad de la medianoche se rompió con un estruendo que sacudió varias cuadras del barrio Del Seguro, en el oeste de Machala. Eran aproximadamente las 00:10 de este miércoles 25 de febrero cuando una fuerte detonación estremeció viviendas y despertó a decenas de familias.

“Parecían dos bombas. Retumbó todo el barrio”, relató una vecina, quien aseguró que el sonido la obligó a levantarse de inmediato mientras su nieto gritaba asustado.

Minutos antes de la explosión, seis hombres armados y vestidos de negro habrían irrumpido en una vivienda ubicada en la avenida 17 de Noviembre y un callejón sin nombre.

Ingresaron preguntando por un abogado

Según el informe policial, los sujetos preguntaron por el propietario del inmueble, un abogado. Al recibir como respuesta que no se encontraba en el domicilio, ordenaron a los cinco ocupantes salir del lugar y correr lo más lejos posible.

Una de las mujeres alcanzó a observar que uno de los individuos dejó un objeto cilíndrico blanco con mecha en la sala antes de abandonar la vivienda. La familia se alejó unas tres cuadras cuando ocurrió la detonación.

La onda expansiva dejó un foramen en la sala y afectaciones visibles en la estructura del inmueble atacado. Fabricio Cruz

Daños estructurales tras la explosión

La onda expansiva provocó severos daños en la estructura. La puerta metálica fue forzada y en el interior se evidencian afectaciones en paredes y parte del techo.

Personal especializado confirmó la presencia de un foramen de aproximadamente 60 por 30 centímetros de profundidad en la sala, producto del estallido. Tras la inspección técnica, se descartó la existencia de otros artefactos en el lugar.

En el exterior de la vivienda se encontró un panfleto con amenazas dirigidas a operadores de justicia y a un abogado en particular, quien anteriormente ejercía como fiscal en Machala. El documento fue levantado como evidencia dentro del proceso investigativo.

Cifras de explosiones en el país En lo que va de 2026 se han registrado 32 atentados con explosivos en distintas zonas del país.

Segundo ataque en otro sector de Machala

De forma simultánea, otro inmueble ubicado en el sector Rayito de Luz también fue afectado por la detonación de un artefacto similar. En ese punto se hallaron panfletos con mensajes de contenido parecido.

Restos de paredes y parte de la estructura colapsaron luego de la explosión ocurrida la madrugada del 25 de febrero en Machala. Fabricio Cruz

Policía confirma ataques coordinados

El jefe de la Policía en Machala, René Cañar, informó que se trató de dos ataques coordinados registrados casi a la misma hora en distintos sectores de la ciudad.

Indicó que, según las primeras investigaciones, los responsables obligaron a los ocupantes a abandonar las viviendas antes de activar los artefactos, lo que evitó víctimas.

Las amenazas estarían dirigidas específicamente a profesionales del derecho. Unidades de inteligencia y del subsistema investigativo trabajan en la identificación de los responsables.

Pese a la magnitud de los daños, no se registraron personas heridas ni fallecidas.

“Aquí vivimos niños y adultos mayores. Ya no se duerme tranquilo”, comentó otra moradora mientras observaba los restos del inmueble afectado.

Las autoridades analizan grabaciones de cámaras de seguridad y recogen testimonios para determinar la ruta de escape de los atacantes y establecer responsabilidades.

