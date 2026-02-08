El Oro colapsa entre lluvias e inundaciones

Un sector de Machala se asemejó a Venecia, con canoas en las calles. La vía entre Santa Rosa y otros cantones se bloqueó

El estero El Macho amenazó a los habitantes de este sector ubicado al norte de Machala.

Llorando, Margarita Salcedo repetía “Perdí todas mis cositas, este invierno ha sido fuerte”. La mujer, de 73 años, observaba cómo el agua cubría el piso de su vivienda en la parroquia Buenavista, cantón Pasaje.

La adulta mayor se resistía a abandonar su casa pese a que el desbordamiento del río Buenavista, en la provincia de El Oro, la dejó totalmente inundada.

Vecinos del sector relataron que el nivel del agua subió de forma repentina durante la madrugada del 6 de febrero de 2026, obligando a varias familias a evacuar con lo poco que pudieron rescatar. En algunos casos, solo alcanzaron a salir con documentos y ropa, dejando atrás electrodomésticos y enseres destruidos por el agua.

El invierno vuelve a golpear a la provincia, con intensas lluvias, inundaciones, deslizamientos de tierra y colapsos de alcantarillas, afectando tanto a zonas urbanas como rurales.

Las autoridades reportaron daños en viviendas, cultivos y vías, mientras continúan las labores de monitoreo y asistencia a las familias perjudicadas.

Lluvias duraron más de ocho horas

En Machala, al menos 45 sectores resultaron inundados tras las lluvias registradas durante más de ocho horas seguidas. Los puntos más críticos se ubicaron en los barrios situados al pie del canal El Macho, donde el caudal alcanzó niveles preocupantes.

En el sector Unioro, una familia tuvo que movilizarse en una canoa para poder salir de su vivienda, debido a que las calles se encontraban completamente anegadas. La escena se repitió en otros barrios, donde el agua ingresó a las casas.

Hasta el mediodía, el nivel del agua empezó a descender de manera progresiva, aunque varias familias permanecían en alerta por un posible nuevo desborde del canal por las lluvias.

Las cuadrillas del Municipio se desplegaron en distintos puntos de la ciudad para destapar sumideros y facilitar el drenaje del agua acumulada en las vías.

En el cantón Pasaje, las lluvias provocaron inundaciones en varias parroquias durante la madrugada. El estero El Burro, en la parroquia Loma de Franco, se desbordó cerca de las 06:30.

El ingreso de agua afectó viviendas en sectores de Ochoa León, Loma de Franco y Tres Cerritos. De acuerdo con el balance preliminar, se contabilizaban unas 15 casas perjudicadas por la acumulación de agua.

En el sector Unioro, una familia tuvo que movilizarse en una canoa para poder salir de su vivienda. Foto: Fabricio Cruz

En zonas rurales de Buenavista, las afectaciones alcanzaron también a plantaciones bananeras, cuyos daños eran evaluados por técnicos en territorio.

Hasta el mediodía del 7 de febrero se reportó la evacuación de al menos 15 familias en Pasaje como medida preventiva ante el avance de las aguas.

En el sector La Chilca, parroquia Torata, cantón Santa Rosa, un derrumbe de gran magnitud cubrió por completo la vía que conecta con Piñas y Zaruma.

La vía permanecía cerrada, afectando la movilidad de decenas de familias y el transporte de productos agrícolas. Autoridades enviaron maquinaria pesada para habilitar el paso.

