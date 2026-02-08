Expreso
La viceprefecta de la provincia de Los Ríos, Mayra Díaz.
La viceprefecta de la provincia de Los Ríos, Mayra Díaz.ARCHIVO: MAYRA DIAZ

Así fue el ataque armado a la viceprefecta de la provincia de Los Ríos, Mayra Díaz

El prefecto Johnny Terán informó sobre el ataque armado y exigió que el Gobierno sume más seguridad a la provincia

Mayra Díaz, viceprefecta de la provincia de Los Ríos sufrió un ataque armado este 7 de febrero de 2026 mientras se dirigía, junto con su caravana, hacia Quevedo.

El ataque armado fue denunciado por el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán Salcedo, quien exigió que el Gobierno del presidente Daniel Noboa refuerza la seguridad en la provincia.

Un viaje que casi termina en tragedia

De acuerdo con el prefecto Terán, la vicepredenta Mayra Díaz fue atacada mientras regresaba de participar en un evento con agricultores en Palenque.

La viceprefecta Díaz y su equipo fue atacado con armas de alto calibre mientras se dirigía hacia Quevedo. Sin embargo, Terán indicó que la rápida reacción evitó daños personales.

Prefecto de Los Ríos exige seguridad

Tras el ataque armado, el prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, envió un mensaje al presidente Daniel Noboa para que refuerce la seguridad en la provincia.

"Exigimos al Gobierno Nacional adopte medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad de los riosenses", publicó el prefecto Terán.

