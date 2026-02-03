Tres presuntos miembros de Los Lobos fueron detenidos en Quito por nueve asesinatos

Detienen en Quito a tres presuntos integrantes de Los Lobos vinculados a nueve asesinatos y extorsiones. Conoce los detalles

Tres sospechosos de la organización criminal Los Lobos fueron detenidos por la Dinased tras un operativo policial en El Quinche, al noreste de Quito.

Tres presuntos miembros de la organización criminal Los Lobos fueron detenidos en Quito por su presunta participación en nueve asesinatos registrados en la capital, informó la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

Le invitamos a que lea: Quito: Suspenden sesión del Concejo y vecinos quedan sin respuestas por río Monjas

Los sospechosos, con edades comprendidas entre 18 y 36 años, operaban en varios sectores estratégicos del Distrito Metropolitano, entre ellos Calderón, Oyacoto, Tumbaco y el Valle de Los Chillos. De acuerdo con información oficial, dos de los detenidos registran antecedentes penales, incluidos delitos graves como asesinato.

El coronel Luis Mantilla, director nacional de la Dinased, indicó que los implicados no solo estarían relacionados con muertes violentas, sino también con robos, extorsiones y secuestros perpetrados en distintos puntos de la ciudad.

Rescatan a nueve perros que vivían en manada en zona de difícil acceso, en Quito Leer más

Captura tras el secuestro de un taxista

La detención se produjo el mismo día en que los detenidos mantenían secuestrado a un taxista, quien fue interceptado luego de asistir a un partido de ecuavóley. Para lograr su liberación, unidades de inteligencia de la Policía Nacional realizaron un seguimiento al vehículo utilizado por los antisociales.

Se trataba de un vehículo tipo SUV, reportado como robado desde junio de 2025, cuyo propietario había sido atacado con un arma de fuego. Con esta información, los agentes de la Dinased lograron identificar las características del automotor y ubicarlo en El Quinche, parroquia rural situada al noreste de Quito.

Enfrentamiento y decomiso de armas

Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron huir y abrieron fuego contra los uniformados. Durante el enfrentamiento, dos de los antisociales resultaron heridos. Tras ser neutralizados, la Policía decomisó dos armas de fuego que se encontraban en el interior del vehículo.

El taxista fue rescatado con vida y puesto a salvo, mientras que los detenidos quedaron a órdenes de la autoridad competente.

RELACIONADAS Desarticulan banda dedicada al robo de vehículos y autopartes en Rumiñahui

Vinculación con ataques armados en Quito

Según las investigaciones de la Dinased, los tres presuntos integrantes de Los Lobos estarían implicados en al menos cuatro ataques armados, en los que nueve personas perdieron la vida en diferentes puntos del Distrito.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para determinar si existen más involucrados y esclarecer otros hechos violentos relacionados con esta estructura criminal.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.