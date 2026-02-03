Expreso
ROBO DE VEHICULOS EN QUITO
Vehículos desmantelados fueron encontrados en el centro de acopio utilizado por la banda delictiva en Rumiñahui.Cortesía Min. Interior

Desarticulan banda dedicada al robo de vehículos y autopartes en Rumiñahui

Ocho detenidos tras operativo contra el robo de carros en Rumiñahui

El ministro del Interior, John Reimberg, informó este martes 3 de enero sobre un operativo policial que permitió la desarticulación de una banda delictiva dedicada al robo de vehículos y comercialización ilegal de autopartes en el cantón Rumiñahui y sectores aledaños.

La intervención fue ejecutada por la Policía Judicial, tras labores de investigación que identificaron a un grupo organizado que operaba bajo varias modalidades delictivas, entre ellas el robo de automotores, la receptación y venta de piezas, así como el funcionamiento de un centro de acopio para el desmantelamiento de vehículos robados.

Manada de perros Quito

Rescatan a nueve perros que vivían en manada en zona de difícil acceso, en Quito

Operativo policial en Rumiñahui

Según detalló el ministro Reimberg, durante el operativo fueron aprehendidos ocho sujetos, quienes presuntamente formaban parte de esta estructura criminal que afectaba a conductores y propietarios de vehículos en la zona.

La acción policial permitió además recuperar automotores reportados como robados y decomisar una importante cantidad de autopartes. 

Resultados del operativo

Entre los principales resultados del operativo se destacan:

  • 08 personas aprehendidas

  • 05 vehículos recuperados

  • 02 vehículos retenidos

  • 60 autopartes incautadas

  • Documentación y equipos tecnológicos vinculados a la actividad ilícita

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron varios vehículos completamente desmantelados, así como otros automotores que están siendo investigados para determinar si eran utilizados para cometer otros delitos.

Compromiso con la seguridad ciudadana

El Ministerio del Interior reiteró su compromiso de combatir el robo de vehículos y el crimen organizado, fortaleciendo los operativos de control y las acciones investigativas a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y reducir los índices delictivos.

