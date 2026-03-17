Paul E. Palacios | Lo contraintuitivo de la realidad

Las personas tenemos procesos de razonamiento intuitivos, y cuando la evidencia se nos presenta contraria a nuestras creencias, dudamos de la evidencia y la contradecimos, formando nuestro cerebro una barrera llamada disonancia cognitiva. Todos lo sufrimos en algún momento.

Por estos días la gente cree que, ilimitadamente, un incremento en el precio del petróleo es beneficioso para Ecuador, sin sospechar que hay un punto donde las externalidades que produce para el país ese incremento, terminan destruyendo valor económico y social.

Hay múltiples ejemplos donde se pasa de las creencias individuales a los convencimientos sociales. Un ejemplo de esto es la migración. Hoy existe un creciente grupo en la sociedad española, adverso a la inmigración, y es entendible, pues alguna de esa gente genera inseguridad o se percibe como nociva a las tradiciones. El caso es que España ha crecido económicamente muy por encima de la media europea, y un factor de causalidad se explica en gran parte por la migración que ha recibido.

Para el lector le será una afirmación disparatada, por ejemplo, que el crecimiento de la tasa de urbanización (migración rural a las ciudades) haya provocado mejoras sustanciales en la productividad agrícola y la generación de excedentes (estudios de Angus Maddison para Europa). O quizá que una disminución del costo del dinero (baja de la tasa de interés por debajo del precio sombra) genere desempleo en el sector agrario, lo cual es perfectamente explicable.

Entonces, cuando a los generadores de políticas públicas les preocupe la migración rural o el costo del dinero, tienen que preocuparse por la innovación que la sustituya, y mucho más por la creación de condiciones de educación, salud y seguridad para quienes aspiremos a que manejen ese salto tecnológico rural-agrario.

Para explicarnos mejor, quizá el sector más eficiente de la economía ecuatoriana es el ‘cluster’ camaronero, y lo ha logrado a punta de innovación y tecnología, con recursos humanos calificados, no con masas laborales. Evidencias científicas y economía, de eso hablaremos en las próximas columnas.