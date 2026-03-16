Si tienes RUC activo, debes pagar la Patente Municipal en Guayaquil en 2026

Si tienes RUC activo en Guayaquil, debes declarar y pagar la Patente Municipal 2026. El impuesto es anual

Cerca de 90.000 contribuyentes en Guayaquil deben cumplir con este impuesto.

Tener un negocio, un emprendimiento o ejercer una profesión también implica cumplir con ciertas obligaciones tributarias locales. Una de ellas es la Patente Municipal, un impuesto que cada año deben declarar quienes mantienen un Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo y realizan actividades económicas en Guayaquil.

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El cabildo de la ciudad recordó que el proceso para declarar y pagar este tributo correspondiente a 2026 ya está habilitado. La obligación aplica para actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias o profesionales que se desarrollen dentro del cantón.

La Patente Municipal es un impuesto anual contemplado en los artículos 546 al 550 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

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Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), en Guayaquil hay cerca de 90.000 contribuyentes que deben cumplir con este tributo. De ese total, alrededor de 60.000 están obligados a llevar contabilidad, mientras que unos 30.000 corresponden a profesionales independientes y emprendedores.

¿Hasta cuándo debes pagar la Patente Municipal?

El plazo para declarar y pagar este impuesto no tiene una fecha única para todos. Depende del calendario del Impuesto a la Renta.

La normativa establece que la Patente Municipal debe pagarse hasta 30 días después de la fecha límite para declarar el Impuesto a la Renta.

Si dejas pasar ese plazo, el sistema aplicará intereses y recargos sobre el valor pendiente.

Cómo se calcula el valor de la Patente Municipal

El monto que debes pagar se determina con base en tu patrimonio dentro del cantón. Es decir, se considera el capital o bienes vinculados a la actividad económica que desarrollas en Guayaquil. Sin embargo, existen tarifas fijas para algunos sectores.

Profesionales en libre ejercicio: pagan una tarifa única de $ 15, siempre que hayan ejercido su actividad de forma permanente durante el ejercicio fiscal 2025.

Artesanos calificados: cancelan $ 10, conforme a la Ley de Fomento Artesanal.

Si tienes RUC activo en Guayaquil debes declarar y pagar la Patente Municipal. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

Exoneraciones y descuentos del impuesto

La normativa también contempla beneficios para determinados grupos de contribuyentes.

Quiénes están exentos

Artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano.

Personas mayores de 65 años, siempre que sus ingresos mensuales estimados no superen cinco salarios básicos o que su patrimonio no exceda las 500 remuneraciones básicas unificadas.

Quiénes reciben descuento

Las personas con discapacidad, o quienes tengan legalmente bajo su cuidado a una persona con discapacidad, pueden acceder a un descuento del 50 % en el valor del impuesto.

Cómo declarar y pagar la Patente Municipal en línea

El trámite se puede hacer completamente en línea, sin necesidad de acudir al municipio.

Paso a paso para realizar el proceso

Regístrate en el portal: entra a la sección “Pago de Tributos” y selecciona “Impuesto Patente Municipal”. Luego crea un usuario y contraseña. Realiza la liquidación: elige tu actividad económica. El sistema calculará automáticamente la base imponible, el impuesto y posibles multas o intereses. Genera el pago: al aceptar la liquidación se creará el Código Electrónico de Pago (CEP). Con ese código podrás realizar el pago en línea o en instituciones financieras autorizadas.

Bancos y canales habilitados para el pago

El impuesto puede cancelarse en diferentes entidades financieras o plataformas de pago.

Entre ellas están:

Banco del Pacífico

Banco Guayaquil

Banco Pichincha

Banco Bolivariano

Produbanco

Banco Solidario

También puedes pagar mediante servicios como Transferunion – Western Union, Representaciones Ordóñez y Negrete (REPORNE), Cooperativa Nueva Huancavilca y botones de pago con tarjeta como Kushki y Diners Club.

Para quienes tienen un RUC activo y desarrollan una actividad económica en Guayaquil, la Patente Municipal forma parte de los trámites anuales obligatorios. Revisar el plazo y realizar la declaración a tiempo evitará multas y recargos.

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