Centros comerciales ajustan horarios por toque de queda: Revisa el cierre de locales

Conozca los nuevos horarios de atención en Riocentro, Mall del Sol, San Marino y otros centros comerciales del país

Referencial. Locales y centros comerciales en Guayaquil ajustan sus horarios y cierran más temprano para cumplir con el toque de queda.

Tras el anuncio del Gobierno Nacional sobre la vigencia del toque de queda en las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, la actividad comercial ha modificado sus jornadas de atención. La medida, que rige desde las 23:00 hasta las 05:00 entre el 15 y el 30 de marzo de 2026, motivó a los principales centros comerciales a anticipar el cierre de sus puertas para facilitar el desplazamiento de clientes y trabajadores.

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Ajustes en las cadenas de centros comerciales

La cadena de centros comerciales del Grupo El Rosado —que incluye todos los complejos Riocentro y Paseo Shopping de las provincias bajo restricción— adelantará su cierre a las 21:00 mientras dure la medida estatal

Cadena Riocentro: Ceibos, Entreríos, El Dorado, Norte y Sur.

Paseo Shopping: Durán, Daule, Vía a Daule, Quevedo, Babahoyo, Machala, Santo Domingo, Playas y Milagro.

Cronograma de atención en Mall del Sol

Este centro comercial ha segmentado sus horarios de cierre según el tipo de actividad, permitiendo que las áreas de alimentación operen con un margen adicional de tiempo respecto a los locales comerciales:

Locales e islas comerciales: Lunes a sábado de 10:00 a 21:00; domingos de 10:00 a 20:00.

Patio de comidas y Gastro Food Hall: Lunes a sábado hasta las 21:00; domingos hasta las 21:00.

Zona de restaurantes (Portela): Lunes a domingo desde las 11:00 hasta las 21:00.

Horarios en el norte de Guayaquil

Los centros comerciales ubicados en el norte de la urbe también ajustaron sus operaciones, unificando el cierre de sus actividades comerciales y áreas de alimentación de la siguiente manera:

Mall del Norte: Locales y patio de comidas atienden de lunes a sábado hasta las 21:00. Los domingos, los locales cierran a las 20:00 y el área de alimentos a las 21:00.

San Marino Shopping: Locales e islas operan de lunes a sábado hasta las 21:00 y domingos hasta las 20:00. Su oferta gastronómica (Food Hall y patio de comidas) cierra diariamente a las 21:00.

Monitoreo de las disposiciones

Las autoridades recordaron que el cumplimiento de estos horarios busca garantizar que tanto usuarios como trabajadores retornen a sus hogares antes del inicio de la restricción de movilidad a las 23:00. El Bloque de Seguridad mantendrá operativos de control en los exteriores de los centros comerciales y zonas de alta afluencia para verificar el acatamiento del estado de excepción vigente en las cuatro provincias.

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