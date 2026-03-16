Cambian horarios y carriles en la avenida del Bombero por obras del nuevo puente

El montaje de vigas se ejecuta en jornada diurna por el toque de queda. En el sitio se reporta congestión vehicular

Equipos pesados instalan estructuras de hasta 40 metros en el paso elevado que busca aliviar el tráfico hacia la vía a la costa.

El montaje de vigas del paso elevado que se construye en la avenida del Bombero, en el noroeste de Guayaquil, arrancó este fin de semana con cambios en su planificación original. La intervención forma parte de una de las etapas clave de la obra, en la que se colocarán tres de las cinco estructuras metálicas previstas, con longitudes de 24, 36 y 40 metros, destinadas al tramo central del puente.

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El toque de queda modifica el horario de los trabajos

Aunque inicialmente estos trabajos estaban previstos en horario nocturno, entre las 21:00 y 05:00, la disposición de toque de queda en la provincia del Guayas obligó a modificar la jornada. Las labores se ejecutan ahora durante el día: el sábado se extendieron hasta las 22:00, el domingo continuarán de 06:00 a 22:00 y este lunes (16 de marzo) se desarrollarán entre las 06:00 y las 13:00.

La obra, ejecutada por el Municipio de Guayaquil, cuenta con una inversión de 14,7 millones de dólares, financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). El proyecto tiene un plazo de ejecución de 20 meses y registra un avance del 23 %.

Debido a las maniobras de montaje, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) coordina cierres en los carriles centrales de la avenida del Bombero, en sentido hacia la vía a la costa. El carril de contraflujo permanecer inhabilitado, mientras que la circulación en ambos sentidos se mantendrá habilitada a través de los carriles de servicio.

Conductores enfrentan nuevos desvíos mientras se ejecuta el montaje de vigas en el paso elevado de Los Ceibos. Cortesía

Este paso elevado se construye en una de las intersecciones con mayor carga vehicular del oeste de la ciudad, por donde circulan aproximadamente 120.000 vehículos al día. Según el cabildo, la infraestructura busca agilizar la conexión entre Los Ceibos y la vía a la costa, con la promesa de reducir tiempos de traslado y mejorar la fluidez del tránsito en la zona. La ciudadanía espera que el objetivo se logre en realidad y que la obra no de paso a un escenario de tener en Guayaquil "solo más cemento".

Se visualiza #CongestiónVehicular en Av del Bombero, sentido hacia Av. Carlos Julio Arosemena, debido a trabajos en la vía que se ejecutan en el sector.



Se solicita a los conductores circular con precaución y atender la señalización instalada.#CiudadDeTodos https://t.co/O2JYODONSP pic.twitter.com/9QRCEFeoWI — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) March 15, 2026

Usuarios enfrentan demoras

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El cierre de este carril (contraflujo) ha generado un tráfico vehicular esperado, pero que, a decir de los conductores, no deja de ser molestoso. "Ayer, domingo 15 de marzo, movilizarme de Puerto Azul al centro me tomó casi una hora, cuando no me toma más de 20 un domingo, que es el día de reunión familiar. Era una locura desplazarse por la avenida del Bombero. Entiendo que será temporal y que es por un fin. Sin embargo, no dejó de ser tedioso", señaló Daniel Avellán, guayaquileño.

Gastón García, guayaquileño que trabaja en Urdesa, asimismo tuvo problemas para desplazarse esta mañana. "Vi agentes de la ATM, pero la circulación era extremadamente lenta. Salí una hora antes de casa, una hora antes... Pese a ello demoré una eternidad. De continuar las labores, por el tiempo que sea, usaré la avenida Perimetral, aunque evito siempre esa ruta por la absurda forma que tienen para conducir los conductores de vehículos pesados. Ya sabemos que en esa ruta los accidentes que causan son continuos. Y lamentablemente el control aún insuficiente", señaló.

Vías alternas para desplazarse

Como rutas alternas, la ATM sugiere a los conductores utilizar la avenida Rodríguez Bonín, la avenida Barcelona, el túnel San Eduardo, la vía a Daule y la Perimetral.

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