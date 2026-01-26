Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

ladrón Los Ceibos
El sujeto fue detenido dentro de una vivienda en Los Ceibos, ciudadela del norte de Guayaquil.CORTESÍA

Robo en Los Ceibos: Así se descubrió al ladrón que detuvo la Policía

Los uniformados ingresaron a la vivienda donde fue descubierto el sospechoso, amparados en un Decreto Ejecutivo

Un ciudadano fue aprehendido por el presunto delito de violación a la propiedad privada durante un operativo policial ejecutado en la calle Sexta, entre la avenida Primera y la avenida Principal, en la ciudadela Los Ceibos, en el norte de Guayaquil.

RELACIONADAS

De acuerdo con información de la Policía Nacional, los uniformados acudieron al sitio tras recibir una alerta sobre un individuo que presuntamente se encontraba sustrayendo enseres del interior de una vivienda. 

Al llegar, contactaron a una ciudadana ubicada en el balcón de un inmueble aledaño, quien mediante señas y gritos alertó que un sujeto había trepado la pared e ingresado al domicilio. La mujer prefirió no identificarse por temor a represalias.

Byron Gallo, jefe de operaciones del distrito Ceibos, informó que los agentes observaron por las rendijas de la puerta movimientos inusuales de un hombre que vestía camiseta negra y pantaloneta azul, quien habría ingresado de manera clandestina sin autorización del propietario.

detenidos por Segura en Miraflores

Inseguridad Urdesa: Esto pasó con los hombres armados que amenazaban en motocicleta

Leer más

Inviolabilidad de domicilio

"Ante la situación de flagrancia y amparados en el Decreto Ejecutivo N.° 277 (que suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio), suscrito el 31 de diciembre de 2025 por el presidente de la República. Procedimos a ingresar al inmueble para realizar la verificación correspondiente", explicó el oficial.

En el interior del domicilio, el sujeto fue localizado, neutralizado y aprehendido. En su poder se encontró el tanque de gas y otros enseres que habían sido sustraídos del inmueble.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Santiago Cruz: "Ser amable es el acto más rebelde que podemos cometer hoy en día"

  2. Colombia y EEUU miden fuerzas: año de tensiones llega a decisiva cumbre presidencial

  3. Presidenta encargada de Venezuela se planta: "Basta de las órdenes de Washington"

  4. Natalie Portman condena a ICE: "Están siendo abusivos y totalitarios"

  5. Gabriel Achilier sigue vigente a los 41 y espera definir su nuevo club en la Serie A

LO MÁS VISTO

  1. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  2. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

  3. Noche Amarilla 2026: cuánto cuestan las entradas y qué artistas se presentarán

  4. El sueño de construir un Guayaquil metropolitano para fomentar su desarrollo al 2050

  5. El apellido Cevallos otra vez en el arco de Barcelona: José Gabriel y su regreso

Te recomendamos