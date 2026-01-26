Robo en Los Ceibos: Así se descubrió al ladrón que detuvo la Policía

Los uniformados ingresaron a la vivienda donde fue descubierto el sospechoso, amparados en un Decreto Ejecutivo

El sujeto fue detenido dentro de una vivienda en Los Ceibos, ciudadela del norte de Guayaquil.

Un ciudadano fue aprehendido por el presunto delito de violación a la propiedad privada durante un operativo policial ejecutado en la calle Sexta, entre la avenida Primera y la avenida Principal, en la ciudadela Los Ceibos, en el norte de Guayaquil.

De acuerdo con información de la Policía Nacional, los uniformados acudieron al sitio tras recibir una alerta sobre un individuo que presuntamente se encontraba sustrayendo enseres del interior de una vivienda.

Al llegar, contactaron a una ciudadana ubicada en el balcón de un inmueble aledaño, quien mediante señas y gritos alertó que un sujeto había trepado la pared e ingresado al domicilio. La mujer prefirió no identificarse por temor a represalias.

Byron Gallo, jefe de operaciones del distrito Ceibos, informó que los agentes observaron por las rendijas de la puerta movimientos inusuales de un hombre que vestía camiseta negra y pantaloneta azul, quien habría ingresado de manera clandestina sin autorización del propietario.

Inviolabilidad de domicilio

"Ante la situación de flagrancia y amparados en el Decreto Ejecutivo N.° 277 (que suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio), suscrito el 31 de diciembre de 2025 por el presidente de la República. Procedimos a ingresar al inmueble para realizar la verificación correspondiente", explicó el oficial.

En el interior del domicilio, el sujeto fue localizado, neutralizado y aprehendido. En su poder se encontró el tanque de gas y otros enseres que habían sido sustraídos del inmueble.

