La industria química alemana avisa de los efectos del bloqueo del estrecho de Ormuz

Los riesgos del bloqueo van más allá de las consecuencias para el comercio global de petróleo

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La industria química alemana teme que el bloqueo del estrecho de Ormuz por Irán provoque problemas serios de desabastecimiento de materias primas, según advirtió la Asociación de la Industria Alemana (VCI) al publicar este viernes un informe económico.

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Los riesgos del bloqueo van más allá de las consecuencias para el comercio global de petróleo y de gas, escribió la VCI en un comunicado sobre el desarrollo del sector en el último trimestre de 2025.

"Existe la preocupación de que produzcan problemas de abastecimiento serios y crecientes con respecto a materias primas como por ejemplo el amoniaco y el fosfato, el helio y el azufre. Además, hay primeros indicios de perturbaciones en las cadenas internacionales de suministro", alertó la organización.

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El 2026 no va a ser más fácil

El informe de la VCI resaltó que, aunque el balance de la industria farmacéutica a finales de 2025 fue positivo y apunta a una estabilización, en la industria química siguieron contrayéndose la producción y el volumen de negocio, sin que haya expectativas de mejora a corto plazo.

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"2026 no va a ser más fácil. Ya antes de la guerra en Irán no había un clima de recuperación. Cuanto más dure la guerra, más intensas serán las consecuencias. Los elevados precios y la incertidumbre mantenida están empujando a muchas empresas hasta sus límites", comentó el presidente de VCI, Wolfgang Grosse Entrup.

La VCI es, según su página web, la mayor agrupación de empresas químicas y farmacéuticas de Europa, y representa a aproximadamente 2.000 compañías con 560.000 empleados en Alemania.

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