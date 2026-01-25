Inseguridad Urdesa: Esto pasó con los hombres armados que amenazaban en motocicleta

Los sospechosos también amedrentaban ciudadanos en la vecina ciudadela Miraflores, en este sector del norte de Guayaquil

Dos sujetos fueron detenidos en Miraflores por miembros de la Policía Nacional tras la persecución que hicieron agentes de la empresa municipal Segura, desde Urdesa.

Era una mañana lluviosa la de este domingo 25 de enero en Guayaquil. La calzada húmeda y las calles vacías fueron el escenario de un operativo de seguridad que terminó con la captura de dos sujetos.

Antes de las 08:40, una patrulla de la empresa municipal Segura, perteneciente a la Estación de Acción Segura (EAS) de Urdesa, captó a dos hombres en moto, en actitud sospechosa.

Ocurrió a la altura de Víctor Emilio Estrada y Laureles, según imágenes difundidas por la entidad en su cuenta de la red social X.

Al verse descubiertos, los sospechosos intentaron huir y se inició la persecución, que terminó con su captura en la avenida Carlos Julio Arosemena, junto al paso a desnivel, en la ciudadela Miraflores.

Amenazaban con arma de juguete

La moto tenía la placa de identificación IX - 0550, mientras que los sujetos portaban un arma de juguete, según Segura EP.

De esto se aprovechaban para amedrentar a residentes de estas ciudadelas del norte de la ciudad, indicó la entidad.

En Urdesa se ha vuelto común que dos tipos en moto, a veces incluso uno solo, amenacen a peatones o se aprovechen de quienes llegan o salen de sus viviendas, para robarles el teléfono celular o las pertenencias.

