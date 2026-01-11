Inseguridad en isla Puná: En cuatro lanchas se transportaba la droga a los buques

Cinco granadas, una escopeta, una alimentadora de fusil y más de 2.400 municiones incautó la Armada Nacional en un operativo

Cuatro de estas embarcaciones fueron incautadas por la Armada Nacional en el golfo de Guayaquil.

Cargadas de armas estaban cuatro embarcaciones que el Comando de Guardacostas, de la Armada Nacional, incautó en la isla Puná, según informaron Fuerzas Armadas.

Se trata de lanchas equipadas con ocho motores fuera de borda, que fueron decomisados en el golfo de Guayaquil, según indicó la entidad en una publicación del sábado 10 de enero, en la red social X.

También se encontraron cinco granadas HK, una escopeta artesanal, una alimentadora de fusil FAL, así como más de 2.400 municiones.

Isla Puná es golpeada por la extorsión y los piratas

Las naves eran presuntamente utilizadas para “acciones de contaminación de sustancias sujetas a fiscalización en buques mercantes con destino a Europa”, se indicó en la publicación.

La entidad no precisó si hubo detenidos en este operativo, que muestra el despliegue que tienen las bandas criminales.

EXPRESO contó, en agosto pasado, cómo los pescadores de la isla Puná son extorsionados, mientras que los piratas atemorizan a los comuneros, tanto en agua como en tierra.

