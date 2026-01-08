Inseguridad y movilidad en la vía Perimetral: ¿mejorará con la nueva terminal Costa?

La infraestructura está en el kilómetro 33 de la vía Perimetral, en la que el Municipio de Guayaquil cambia luminarias

La nueva terminal terrestre Costa tiene sala de espera e islas para venta de alimentos a los pasajeros.

Guayaquil tiene una nueva terminal terrestre, la tercera en la ciudad. Se ubica en el kilómetro 33 de la vía Perimetral y con ella se espera conectar sobre todo a los balnearios.

Con seis cooperativas atendiendo, esta nueva infraestructura prevé recibir a 13.000 pasajeros diarios aproximadamente, según proyecciones del Municipio.

“Esto sirve para descomprimir el histórico Terminal Terrestre Jaime Roldós y el de Pascuales, que tiene una sobrecarga importante”, dijo el alcalde Aquiles Álvarez, durante la inauguración.

Para el alcalde, el movimiento en la terminal también servirá para reducir la inseguridad en el sector. “Este punto, este terminal terrestre Costa, también ayuda a disuadir la delincuencia".

Además de la vigilancia privada, la terminal tiene monitoreo interno y externo con más de 100 cámaras. Álvarez también destacó la renovación de luminarias en la vía Perimetral.

Hasta fines de enero del 2026 se prevé que la Alcaldía renueve 540 luminarias con tecnología LED, de 600 vatios, frente a los 400 vatios que tienen las actuales.

Expectativa en medio de ataque en terminal Pascuales

Al día siguiente de la inauguración, un hecho violento generó temor en otra terminal terrestre, la de Pascuales.

Édgar José Rodríguez Guanipa, de 23 años, fue asesinado este jueves 8 de enero por sicarios afuera de esa terminal tras impactar la tricimoto que conducía.

El hecho conmocionó a quienes transitaban por la zona, en el kilómetro 11 de la vía a Daule.

Este contraste de hechos muestra que habilitar una edificación y dotarla de seguridad no significa, por sí solo, que disminuya la inseguridad.

Así lo considera Daniel Pontón, docente de Seguridad, quien recuerda que la criminalidad que enfrenta Ecuador no es solo delincuencia común sino crimen organizado.

"Por más que usted ponga un convoy de guardias de seguridad, pues siempre esta gente tendrá armas de más peso. (Las bandas) hacen inteligencia y tienen gente infiltrada dentro de los barrios, etcétera", mencionó Pontón.

Para el experto, será necesario que las autoridades cuenten con planes de seguridad, que delineen las estrategias para prevenir los delitos, más que solo ejecutar acciones reactivas.

A esto se suma que las autoridades locales deberán coordinar con las nacionales para mejorar el control y así frustrar los delitos, menciona el especialista, algo que ha resultado complicado debido a los roces entre Gobierno y Alcaldía.

