Terminal terrestre de vía a la costa en Guayaquil: estas seis cooperativas atenderán

El alcalde Aquiles Álvarez inauguró la obra en el kilómetro 33 de la vía Perimetral y tendrá boleterías para seis líneas

La terminal terrestre de vía a la costa tendrá puntos de venta de alimentos, sala de espera, baños, entre otros servicios para los pasajeros.

Quienes viajen desde Guayaquil hacia los balnearios tendrán un nuevo espacio para acceder a los buses, luego de que este miércoles 7 de enero se inauguró la terminal terrestre en vía a la costa.

“Estamos felices porque le ha costado muelas al Municipio concretar lo que estamos viendo. No nos gusta pelearnos con nadie. Estamos hace un tiempito detrás de los permisos”, dijo el alcalde Aquiles Álvarez.

Lo dijo en relación a la pugna que tuvo la Alcaldía con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), para que otorgue los permisos de funcionamiento, algo que llegó luego de casi tres meses de terminada la obra.

"Hoy se ha hecho realidad algo que se había convertido en una quimera", añadió Álvarez. "Estamos felices de que se pudo concretar algo que ha sido durísimo para nosotros", insistió.

Más de 11,7 millones de dólares costó la construcción de la terminal de vía a la costa

“Esto sirve para descomprimir el histórico Terminal Terrestre Jaime Roldós y el de Pascuales, que tiene una sobrecarga importante”, dijo Álvarez.

Para el alcalde, el movimiento de la terminal y la renovación de luminarias en la vía Perimetral, en cuyo kilómetro 33 se ubica la terminal, ayudará también a reducir la inseguridad.

En este punto de la vía Perimetral se ubica la terminal terrestre de vía a la costa

¿A qué destinos se podrá viajar desde esta terminal?

En la terminal se habilitaron doce boleterías para las cooperativas Posorja, Costa Azul, Libertad Peninsular (CLP), Liberpesa, Pedro Carbo y Villamil.

La proyección municipal es ampliar de seis a once los andenes, en el corto plazo, para cubrir la demanda de más de 10.000 pasajeros.

La terminal funcionará con un horario de 05:00 a 21:00 e incluirá una oficina de encomiendas.

Entre los destinos a los que se podrán dirigir los viajeros, están: Salinas, Montañita, Olón, Playas y Posorja.

También habrá salas de espera, locales comerciales y baños. Además, para garantizar su autonomía frente a crisis de servicios, cuenta con su propia planta de tratamiento de agua potable y una estación eléctrica.

