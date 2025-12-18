“Si no hay permiso, habrá nombres”: Álvarez lanza ultimátum por la Terminal Costa

Aquiles Álvarez dio plazo hasta este 19 de diciembre a la ANT para autorizar los permisos de Terminal Costa, en Guayaquil

La Terminal Terrestre Municipal Costa está terminada desde hace 60 días y aún no opera.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, anunció que tomará acciones públicas si la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) no otorga esta semana la autorización para que la Terminal Terrestre Municipal Costa entre en operación. La obra, concluida hace casi dos meses, permanece cerrada a la ciudadanía a la espera de permisos que definan su funcionamiento y las tasas a cobrar.

“Nosotros vamos a esperar hasta este viernes. Si no, a partir del lunes vamos a poner una pancarta gigante con nombre y apellido de quiénes frenan el desarrollo de Guayaquil”, advirtió. El mensaje, compartido a través de sus canales oficiales, apunta directamente a funcionarios de la ANT, a quienes responsabiliza del retraso.

Terminal Terrestre Costa de Guayaquil: ¿Por qué aún no hay fecha de inauguración? Leer más

Álvarez afirmó que el Municipio ha cumplido con todos los requisitos administrativos. Entre la documentación presentada constan permisos de construcción, autorización del Cuerpo de Bomberos, planos, modelo de operación y el estudio económico-financiero que sustenta la sostenibilidad del terminal. El expediente fue ingresado el 21 de octubre de 2025, en formato físico y digital, conforme exige la normativa vigente.

(Le puede interesar leer: Aquiles Álvarez: la ANT frena apertura de la nueva Terminal Costa por una tasa)

El alcalde sostuvo que la falta de autorización responde a un cálculo político. “Ganas de que Guayaquil no progrese, ganas de frenar todo”, apuntó. También cuestionó que una inversión que bordea los 11 millones de dólares siga inactiva pese a estar lista para operar.

“No podemos tener un terminal terrestre que lo pidió la gente, terminado hace casi 60 días, por un capricho de la ANT de no dar el permiso ni aprobar la tasa para poder funcionar”, dijo.

El alcalde puso plazo hasta este viernes para obtener la autorización. Si no hay respuesta, anunció que colocará una pancarta con nombres de quienes, según él, frenan el permiso. Cortesía

Ciudadanía a la espera de la obra

Mientras el trámite continúa sin resolverse, Álvarez aseguró que existen pedidos formales de moradores que desean usar la infraestructura.

Como ha venido publicando EXPRESO, el proyecto, ubicado en el km 33 de la vía Perimetral, incluye seis andenes operativos —ampliables a once— y doce boleterías, además de salas de espera climatizadas, zonas comerciales y un área para encomiendas. Cuenta con una planta de tratamiento de agua y una estación de energía, lo que permitirá una operación autónoma y sostenible.

Según datos oficiales, la obra beneficiará a sectores como Floresta, Guasmo, Unión de Bananeros, Trinitaria, Batallón del Suburbio, Portete, La Chala, Chongón, Puerto Hondo y Los Ceibos, entre otros, que demandan desde hace años un punto formal de embarque y desembarque.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!