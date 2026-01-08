Feyiseitan Asagidigbi, el africano de Cuenca Juniors que encontró su hogar en Ecuador

Nigeriano, con pasado en Argentina y Paraguay, Asagidigbi disfruta de su familia y el momento más especial de su carrera

Gol a Barcelona, ascenso y una hija cuencana: la historia de Fei en Cuenca Juniors.

El africano del Cuenca Juniors tiene nombre y apellido: Feyiseitan Asagidigbi de 26 años. Pero nadie lo llama así. Para todos es Fei o Feitán, porque pronunciar su nombre completo es casi una gambeta imposible.

Llegó a mediados de 2025 a la segunda categoría del Azuay y firmó un año que ya quedó marcado en la memoria del club. Su nombre empezó a sonar fuerte cuando le convirtió un gol a Barcelona en la Copa Ecuador.

El volante es nigeriano, sí, pero habla español con acento argentino. Vivió muchos años allá y el fútbol lo fue llevando. Hoy, Ecuador es su casa. Dice que se enamoró de Cuenca y de su gente, que lo hizo sentir uno más.

Una historia que la hizo lejos de su Nigeria

Fei, el nigeriano de acento argentino que llevó a Cuenca Juniors a la Serie B. Cortesía

-¿Qué tal esta aventura en Ecuador?

-La aventura en Ecuador la he disfrutado a full, esa es la pura verdad. Por suerte me tocó una ciudad hermosa como Cuenca. Un grupo impresionante, soñadores, que logramos llegar a la Serie B.

-¿Jugaron dos torneos, Copa Ecuador y Segunda Categoría?

-Hicimos historia, creo. Hicimos un torneo bastante impresionante. Así que nada, disfrutando el camino que se llama fútbol.

RELACIONADAS Ecuador rompe el mercado y supera a Alemania con su top 5 previo al Mundial 2026

-¿Cómo se dio tu llegada a Ecuador?

-Estaba en Paraguay, en un equipo de segunda. Ascendí a primera, no arreglé el contrato y bueno, llegué acá. Y ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida.

-¿Y cuando llegaste al frío de Cuenca?

-No hace mucho frío en Cuenca, he estado en lugares más fríos. Pero la verdad, Cuenca —o Ecuador en general— me sorprendió. La buena gente, todo. Ha sido una gran experiencia en el aspecto humano. He disfrutado el proceso de jugar un torneo muy exigente.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez prende la polémica por la Selección y el futuro de la LigaPro

Estuvo en dos torneos del 2025 y le fue bien

-Misión cumplida estar en la Serie B?

-Esa era la meta desde el inicio, para eso trabajamos. Gracias a Dios se pudo dar. No fue fácil, pero al final logramos el deseo de todo un excelente grupo de jugadores y dirigentes.

-¿El gol a Barcelona te hizo visible?

Eso fue una locura en Copa Ecuador, pero lo mejor fue que sirvió para que el equipo clasificará. Eso lo recuerda mucho la gente y siempre preguntan o dicen Fei le diciste el gol a Barcelona. Queda de recuerdo.

Cuenca Jrs. jugará en la Serie B del 2026. Cortesía

Mundial 2026: lista completa de estadios en Estados Unidos, México y Canadá Leer más

¿Qué dice la familia en el otro continente?

Feliz, contenta. Siguen a Cuenca Juniors, siguen a los muchachos cuando jugamos. Así que están todos contentos allá también.

¿Cuando vayas tienes que llevar bastantes camisetas?

-Sí, claro. Tengo que llevar camisetas del club de Argentina, de Paraguay y ahora de Ecuador. Tengo que llevar todo, seguro que harán falta maletas.

-¿De las cosas que has visto en Ecuador y Nigeria cuál es la que más te ha sorprendido?

-Me sorprendió de buena manera Ecuador. La comida es casi igual a lo que se come allá.

Cuenca le quedó para nunca olvidar

-¿Qué comida es la que más te ha sorprendido?

-Acá se come bastante arroz, pollo, pescado y todo eso.

¿-Y de allá qué extrañas para acá?

-La familia, nomás.

-¿Aquí con quién estás?

-Con mi esposa, que es argentina, y ahora mi hija que nació acá. Es una cuencana hermosa.

-¿Cuenca no la vas a olvidar nunca?

-No, de Cuenca no me voy. Tengo una hija cuencana, es un regalo de Dios.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!