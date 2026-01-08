Leverkusen vs Stuttgart EN VIVO: Dónde ver, previa del debut de Jeremy Arévalo

Jeremy Arévalo está a horas de un posible estreno soñado. Este sábado 10 de enero, desde las 12:30 de Ecuador, el mediocampista ecuatoriano podría debutar oficialmente con el VfB Stuttgart en la Bundesliga, en un exigente duelo como visitante frente al Bayer Leverkusen.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez prende la polémica por la Selección y el futuro de la LigaPro

El contexto no es menor. Stuttgart marcha sexto en la tabla y se encuentra a solo dos posiciones de los puestos de clasificación a la Champions League, por lo que cada partido representa una oportunidad y, al mismo tiempo, una prueba de carácter. En medio de esa exigencia, Sebastián Hoeness analiza alternativas y empieza a mirar con atención al ecuatoriano de 20 años.

Jeremy Arévalo (d) en su primer partido con el Stuttgart alemán, este lunes 5 de enero. Cortesía

La adaptación al futbol alemán

Barcelona SC sin DT para 2026: Farías, Bustos y el tiempo que apremia Leer más

El entrenador ha sido claro: Arévalo todavía está en proceso de adaptación al fútbol alemán, pero su perfil empieza a resultar necesario, especialmente por la ausencia de Bilal El Khannouss. “Es importante volver a tener más opciones”, señaló el DT, dejando abierta la posibilidad de verlo sumar minutos.

Hoeness resaltó las condiciones físicas del tricolor. “Gracias a su físico es un jugador muy robusto. Tiene un gran remate”, comentó. Además, valoró su capacidad para aportar desde lo táctico y creativo: “Puede controlar el balón en el mediocampo y luego estar listo para atacar de nuevo. Nos dará impulso creativo”.

Un momento para la historia de Arévalo

Jeremy Arévalo avanza paso a paso. Entiende que en Europa los debuts no se regalan y que cada entrenamiento cuenta. Si llega su momento ante el Leverkusen, será el resultado de la paciencia, el trabajo silencioso y la convicción de que el talento ecuatoriano también tiene espacio en una de las ligas más exigentes del mundo.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!