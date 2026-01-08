Barcelona SC sin DT para 2026: Farías, Bustos y el tiempo que apremia

Barcelona SC encara el 2026 sin DT y con un abanico reducido de opciones, donde Farías, Bustos y Castillo son la opción

Barcelona SC inició el 2026 sin entrenador confirmado, luego de que Ismael Rescalvo no continuara en el proyecto deportivo. La salida del técnico dejó al club en una etapa de definición acelerada, con pocas alternativas reales para ocupar el banquillo de cara a una temporada que arrancará oficialmente con la Noche Amarilla a finales de enero.

Según el entorno dirigencial, las opciones no superan los cuatro nombres y uno de los que aparece con mayor fuerza es César Farías. El entrenador venezolano ya dirigió en el fútbol ecuatoriano en 2022, cuando fue campeón con Aucas. Posteriormente dejó el país tras una sanción, pero su conocimiento del medio y su experiencia como seleccionador de Venezuela y Bolivia lo posicionan como un candidato firme.

César Farías (c), entrenador de Aucas, fue expulsado tras un incidente con dos jugadores de Delfín. API

Entrenadores que conocen bien el fútbol de Ecuador

Otro nombre que vuelve a escena es el de Fabián Bustos. El argentino tuvo dos ciclos al frente de Barcelona SC. En el primero logró el título de LigaPro 2020 tras vencer a Liga de Quito en la final por penales y alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores 2021. En su segunda etapa, entre 2022 y 2023, no consiguió campeonatos y perdió la final de LigaPro frente al Aucas de César Farías, actual candidato al cargo.

Además, en la interna del club surge la opción de Segundo Castillo. El exjugador y actual miembro del cuerpo técnico conoce el plantel y el manejo del vestuario, lo que lo convierte en una alternativa de continuidad mientras se define el proyecto deportivo.

El DT Segundo Castillo en el radar de Barcelona SC. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Barcelona SC necesita resolver con urgencia la elección de su entrenador, considerando la cercanía de los compromisos oficiales y la planificación de la temporada 2026.

