  Deportes

Janner Corozo
Janner Corozo jugó en Barcelona SC las últimas tres temporadas.GUSTAVO GUAMÁN

El goleador resistido se va: Janner Corozo cambia Barcelona SC por Liga de Quito

El máximo anotador de las dos últimas temporadas del Ídolo deja Guayaquil en medio de críticas y refuerza a un rival directo

Janner Corozo, goleador de las dos últimas temporadas de Barcelona SC, partió rumbo a Quito para cerrar su fichaje por Liga de Quito. El extremo, uno de los nombres más discutidos del plantel torero, deja el club tras tres temporadas marcadas por cifras importantes y una relación tensa con la hinchada, que nunca terminó de aprobar su rendimiento pese a los goles.

(Le puede interesar: Barcelona SC inicia la pretemporada 2026 y César Farías toma fuerza como DT)

Números que sostienen su salida de Barcelona SC

En lo estadístico, Corozo se marcha con credenciales sólidas. Su mejor año fue 2024, cuando convirtió 18 goles en 38 partidos, mientras que en 2025 firmó 17 tantos en 48 encuentros oficiales. Esos registros lo ubicaron como el máximo anotador del equipo en ambas campañas, aunque su aporte futbolístico fue constantemente cuestionado por la afición amarilla.

Janner Corozo, Barcelona SC, Liga de Quito, LigaPro, Copa Libertadores, LDU 2026
Janner Corozo asumirá un nuevo desafío en Liga de Quito.ARCHIVO / EXPRESO

La despedida de Janner Corozo del mundo amarillo

La mañana del jueves 8 de enero, Corozo se despidió públicamente de Barcelona SC desde el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. “Agradecerle al Ídolo por todo lo que me dio y esperemos que todo se dé bien en el próximo club”, expresó el atacante, confirmando así el cierre de su ciclo en Guayaquil y su inminente llegada a Liga de Quito.

Incertidumbre ofensiva en el Barcelona 2026

La salida de Corozo abre un vacío importante en la ofensiva torera, que por ahora no tiene refuerzos confirmados. A este panorama se suma la posible partida de Octavio Rivero, ya que desde Chile reportan un acuerdo avanzado con Universidad de Chile. De concretarse, Barcelona SC perdería a sus dos principales goleadores de la última temporada.

En medio de este escenario, Barcelona SC inició su segundo día de pretemporada sin entrenador confirmado. La directiva espera anunciar en las próximas horas al venezolano César Farías como reemplazo del español Ismael Rescalvo, mientras el club afronta un 2026 cargado de decisiones clave en lo deportivo y estructural.

