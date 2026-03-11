"La Corte se salió de sus competencias": Herrería sobre fallo del caso Las Malvinas

Enrique Herrería asegura que el fallo “se salió de sus competencias”, aunque señala que el Estado debe cumplir reparaciones

Herrería explicó que una primera revisión del dictamen le deja “preocupaciones” sobre el alcance de la resolución.

El secretario jurídico de la Presidencia, Enrique Herrería, cuestionó varios aspectos de la reciente sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador sobre el caso Las Malvinas. Aunque señaló que el Gobierno debe acatar la decisión y cumplir con las reparaciones ordenadas, advirtió que el fallo podría generar controversia jurídica por lo que considera una posible extralimitación de competencias.

(Te invitamos a leer: Caso Malvinas: ¿Cuánto recibirá por indemnización cada familia de los niños?)

En una entrevista a Teleamazonas, Herrería explicó que una primera revisión del dictamen le deja “preocupaciones” sobre el alcance de la resolución. Según dijo, la Corte intervino en un proceso judicial que ya estaba en marcha y en el que existía una sentencia contra los responsables de delitos cometidos contra los menores.

“Hay un proceso que está en marcha con una sentencia severa contra los infractores por el daño causado, no solo a los niños sino a la sociedad. Sin embargo, la Corte aborda el tema y, saliéndose de lo que significa el hábeas corpus, expande sus atribuciones”, sostuvo.

RELACIONADAS CC condena al Estado por la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas

La fe se convirtió en el principal refugio de las familias tras la tragedia de Las Malvinas. Francisco Flores

¿Qué ocurrió con la sentencia?

El funcionario añadió que el tribunal constitucional habría anulado actuaciones dentro del proceso penal y declarado insubsistente un recurso previo, además de emitir lo que calificó como una “sentencia de mérito”. A su criterio, este tipo de resolución no se limita a analizar posibles vulneraciones constitucionales, sino que entra a valorar hechos y circunstancias del caso.

(Te puede interesar: Derechos Humanos de la ONU tildó de "paso significativo" el fallo del caso Malvinas)

Caso Malvinas: Estas son las disculpas públicas que deberá dar la FAE Leer más

“Las sentencias de hábeas corpus no resuelven sobre las circunstancias fácticas del proceso. Por eso creo que esta decisión podría ser materia de controversia”, afirmó.

La sentencia de la Corte también concluye que existió una desaparición forzada, una de las violaciones más graves a los derechos humanos. Frente a ese señalamiento, Herrería indicó que el Estado debe asumir las medidas de reparación dispuestas y evitar que hechos similares se repitan.

El secretario jurídico adelantó que presentará su criterio al Gobierno para definir los siguientes pasos. Explicó que la normativa concede tres días para solicitar aclaración o ampliación de la sentencia y que, una vez ejecutoriada, deberá cumplirse.

🔵 #BoletínCC | La Corte Constitucional conoció el caso de los cuatro niños de Las Malvinas y desarrolló el alcance del hábeas corpus instructivo como garantía del derecho a la verdad.



Conoce más aquí ⤵️https://t.co/olYJ8WJrZX#ProtegemosDerechos pic.twitter.com/SjZ4IrOs1x — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) March 10, 2026

¿Qué contiene la sentencia?

Entre las disposiciones del fallo se incluye el pago de indemnizaciones a las víctimas y a sus familias, además de otras medidas de reparación integral. Herrería consideró que estas acciones deberían ejecutarse de manera inmediata.

(Sigue leyendo: Caso Malvinas: Tribunal notifica sentencia contra 16 militares)

El puente 25 de Julio se llamará Niños de Las Malvinas tras condena a 11 militares Leer más

“La sentencia condena al pago de valores no solo por los niños, sino también a las familias. Creo que el caso amerita que se proceda de inmediato al pago correspondiente y al cumplimiento de las medidas de reparación”, señaló.

Consultado sobre si el dictamen marca un precedente en el país, el funcionario indicó que el alcance podría ser discutido en el futuro. Según explicó, una eventual nueva conformación de la Corte podría revisar el criterio adoptado si se determina que existen falencias en el ámbito constitucional o procesal.

“No sería nada raro que, a futuro, una nueva integración de la Corte revise esta decisión si se consideran esas falencias”, concluyó.

Para leer EXPRESO sin límites, SUSCRÍBETE AQUÍ