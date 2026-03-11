Chismes deportivos: La pesista Neisi sueña con ser mamá y Jombriel visita IDV

Cambios de look, visitas con flow y confesiones personales: así se movieron las redes de varias figuras deportivas.

Entre fútbol y música, Jombriel visitó Independiente del Valle donde también grabó un video.

Esta vez, las redes de varios ecuatorianos dieron material de sobra: nuevo look, vida cotidiana lejos de la cancha, visitas con flow y confesiones muy personales.

Por un lado, Jeremy Sarmiento decidió cambiar de estilo y apareció con trenzas, mientras Leonardo Campana dejó ver en un carrusel de fotos cómo transcurre su vida entre gimnasio, nieve y shopping en Estados Unidos… y, por ahora, sin pistas de romance.

Y como el deporte también tiene historias que van más allá de la competencia, Neisi Dajomes habló con honestidad sobre su deseo de ser madre, mientras el cantante Jombriel se dio una vuelta por Independiente del Valle para compartir con los jugadores y llevarse más de un recuerdo. Sí, entre goles, música y sueños personales, los ecuatorianos también saben robarse el show fuera de la cancha.

Neisi Dajomes abre su corazón

La campeona olímpica ecuatoriana Neisi Dajomes decidió hablar con total transparencia sobre el proceso que ha enfrentado tras el hallazgo de clomifeno en una muestra antidopaje tomada en abril de 2025.

En un comunicado oficial, la pesista indicó que fue prescrito por un especialista en el marco de su deseo de convertirse en madre. El clomifero es parte de un tratamiento médico legítimo para el Síndrome de Ovario Poliquístico, una condición que puede afectar la fertilidad.

La buena noticia para sus seguidores es que Dajomes podrá volver a competir el 1 de agosto de 2026 y tiene en la mira dos grandes citas: los Juegos Sudamericanos en Santa Fe y el Campeonato Mundial en China.

Neisi ya es tía, sin embargo, dejó claro que su historia no solo se trata de medallas: también es la de una mujer que sueña con ser madre sin renunciar a conquistar Los Ángeles 2028.

Jombriel le puso flow a Independiente del Valle

El cantante Jombriel cambió por un rato el escenario por la cancha y se dio una vuelta por el estadio de Independiente del Valle, para grabar un video dónde él muestra su lado futbolero. Y sí, con la camiseta de La Tri.

El artista aprovechó la visita para tomarse fotos con los jugadores, compartir risas y, de paso, salir con souvenirs incluidos. Los rayados no lo dejaron ir con las manos vacías y le regalaron camisetas del club.

Pero el momento más especial llegó cuando Junior Sornoza le dedicó unas palabras, destacando que el artista está dejando en alto el nombre de Ecuador en la música.

Así que entre fútbol y flow, quedó claro que el talento ecuatoriano también juega en varias canchas.

Jeremy Sarmiento y sus trenzas ¡on fire!

El futbolista ecuatoriano Jeremy Sarmiento decidió darle un giro a su imagen y apareció con nuevo look que no pasó desapercibido entre los hinchas.

Las clásicas ondas de su cabello churrudo quedaron, por ahora, en stand by, porque el jugador del Middlesbrough FC sorprendió luciendo trenzas, un estilo que rápidamente empezó a circular en redes.

Y no solo los fanáticos comentaron el cambio. En la misma cuenta de Instagram del club inglés también le lanzaron uno que otro piropo al ecuatoriano, dejando claro que el nuevo estilo sí gustó en el camerino y en la tribuna digital.

Ahora solo falta verlo brillar así, con trenzas incluidas, pero vistiendo la camiseta de la Tri. Porque si el look ya llamó la atención… imagínense cuando

¿Campana sigue solterito?

El delantero ecuatoriano Leonardo Campana encendió las redes con un carrusel de fotos que dejó ver un poco de su día a día en Estados Unidos… y también levantó más de un comentario entre las hinchas.

En las imágenes se lo ve de shopping, manejando con total calma, entrenando fuerte con pesas y también disfrutando del paisaje invernal, porque allá el frío ya se hace sentir y hasta la nieve aparece en el panorama. Entre rutina, gimnasio y momentos tranquilos, lo cierto es que el ecuatoriano se lo ve relajado y bastante feliz.

Pero claro, en redes nunca falta el radar sentimental. Por ahora no hay pistas de una relación amorosa, así que todo indica que el delantero sigue jugando en la cancha de la soltería.

Y eso, como era de esperarse, abrió la puerta para que las hinchas se suelten en los comentarios. Porque si el goleador está soltero… las fans también quieren entrar al partido.

