El puente 25 de Julio se llamará Niños de Las Malvinas tras condena a 11 militares

La sentencia ordena el cambio de nombre del puente de la 25 de Julio como acto de memoria y reconocimiento estatal

El Tribunal de Garantías Penales con sede en Guayaquil ordenó que el puente de la calle 25 de Julio lleve el nombre Puente Niños de Las Malvinas como parte de las medidas de reparación integral y de memoria histórica por la desaparición forzada de cuatro menores de edad. Esta disposición se suma a otras medidas de satisfacción, reparación y garantía de no repetición incluidas en la sentencia notificada por escrito este 24 de febrero de 2026.

La sentencia condena a 11 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a 34 años y 8 meses de prisión por el delito de desaparición forzada de los niños. Otros cinco uniformados recibieron penas de 30 meses tras acogerse a la figura de cooperación eficaz, y un oficial fue absuelto tras la revisión de su participación en los hechos.

¿Quiénes eran los menores desaparecidos?

Josué Arroyo, de 14 años

Ismael Arroyo, de 15 años

Saúl Arboleda, de 15 años

Steven Medina, de 11 años

Estos cuatro adolescentes fueron vistos por última vez la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando salieron a jugar fútbol en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, y fueron interceptados por una patrulla militar. Sus cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre de 2024 en una zona de Taura, calcinados, lo que generó conmoción pública y movilizaciones sociales en todo el país.

RELACIONADAS La inacción abre el camino a normalizar la impunidad en Ecuador

Medidas de reparación, rectificación y memoria

Además de la rebautización del puente, la sentencia ordena:

Reconocimiento público de los hechos conforme a la verdad establecida en juicio, dejando sin efecto cualquier versión que haya minimizado o distorsionado lo ocurrido.

Actos formales de disculpas públicas por parte de las instituciones involucradas, incluida la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en los que se reconozca la responsabilidad del Estado en la desaparición forzada.

Difusión oficial de la sentencia, para garantizar que la sociedad conozca lo que fue probado judicialmente y evitar narrativas que desacrediten a las víctimas.

La rectificación, en este contexto, no se limita a una aclaración mediática, sino que implica un reconocimiento institucional expreso de la violación de derechos humanos, como forma de restituir el buen nombre y la memoria de los niños.

RELACIONADAS La comisión de archivo resucita y ADN salva al ministro de Defensa Loffredo

Dolor, justicia y fe: así cambió la vida de los padres de los cuatro de Las Malvinas Leer más

Estas medidas se enmarcan en el principio de reparación integral previsto en la Constitución y en estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan al Estado no solo a sancionar a los responsables, sino también a restablecer la verdad histórica y proteger la memoria de las víctimas.

“El fallo instruye a los militares sentenciados y a la Fuerza Aérea Ecuatoriana a emitir un comunicado nacional —en medios y redes sociales— bajo el título ‘Rectificación y verdad del caso Malvinas’, en el que se aclare que las víctimas nunca fueron delincuentes ni pertenecieron a ningún grupo criminal, y se desmientan las afirmaciones falsas difundidas desde instituciones del Estado y ciertos sectores de los medios", señala la sentencia.

En diciembre de 2024, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, intentó explicar la intervención militar señalando que los menores fueron aprehendidos durante un operativo por un presunto robo y que estaban siendo liberados por los propios militares por tratarse de menores. Esta versión fue interpretada por sectores de la sociedad y medios como una forma de presentar a los niños como partícipes de un delito común, antes de que la investigación judicial determinara la gravedad de los hechos.

El tribunal explica también que la renombración del puente como Puente Niños de Las Malvinas constituye una medida de satisfacción y reparación simbólica orientada a preservar la memoria de los casos de violaciones a derechos humanos y a recordar a la sociedad ecuatoriana el deber de proteger a la niñez y garantizar justicia y no repetición.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.