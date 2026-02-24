Expreso
La Policía informó que investiga los hechos en torno a la desaparición del joven Héctor Fernando Enríquez Ruiz, quien fue visto por última vez en Quito.
La Policía informó que investiga los hechos en torno a la desaparición del joven Héctor Fernando Enríquez Ruiz, quien fue visto por última vez en Quito.Foto: Cortesía X Policía Nacional

Madre pide que activen búsqueda de Héctor Enríquez, desaparecido en Quito

El joven Héctor Enríquez fue interceptado por desconocidos en Calderón, norte de Quito, hace una semana. La policía investiga

La madre de Héctor Fernando Enríquez Ruiz publicó un video este 24 de febrero de 2026 en el que solicitó a las autoridades que localicen a su hijo, quien fue reportado como desaparecido el pasado miércoles 18, cuando circulaba en una camioneta en el sector de Calderón, en el norte de Quito.

En la grabación, la madre dijo que conoció que "le quitaron la vida" a su hijo y que, aparentemente, lo habrían arrojado en un puente de la vía Alóag, que une a las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas con Pichincha. 

Por ese motivo, la progenitora clamó que "se activen la Policía, el ECU 911, los bomberos" para localizar a Enríquez. "Queremos que nos ayuden a sacarle para llevarle a casa, que nos den respuestas", clamaba la mujer conmocionada.

´La Policía Nacional informó que el caso está bajo investigación de las unidades especializadas, las cuales "ejecutan las diligencias investigativas correspondientes". Sin embargo, no confirmó el fallecimiento del hombre, quien según el relato de su madre, "fue interceptado por ladrones, quienes le arrebataron su camioneta".

Policía no confirma el fallecimiento del joven desaparecido

En un corto mensaje, la Fuerza Pública señaló que los agentes desarrollan distintas acciones para "verificar todos los posibles escenarios, con el fin de esclarecer los hechos y determinar su paradero a la brevedad posible".

La Policía recalcó que hasta las 16:39 de este martes "no es posible determinar el fallecimiento del ciudadano, toda vez que no ha sido localizado". Además, reiteró que el caso sigue bajo investigación.

Familiares dicen que no tienen respuestas del caso

La madre de Enríquez grabó el video junto a otra persona que se identificó como el primo de la víctima. Ambos recorrieron un tramo de la vía Alóag - Santo Domingo y emitieron el pedido para localizar a su familiar. 

La mujer dijo que luego de que unos desconocidos interceptaron a su hijo para arrebatarle el vehículo, "le trajeron con dirección a Alóag. Nosotros sabemos que el vehículo está detenido, que hay personas detenidas. Hemos colaborado con la justicia, hemos presentado las denuncias, sabemos que él está muerto, pero queremos llevarle, que nos den respuestas", clamó en el clip.

El video se viralizó en redes sociales y distintas personas lo compartieron para ayudar a localizar a la víctima.

