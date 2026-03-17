Gustavo Petro atribuye al ejército ecuatoriano bomba en territorio colombiano

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que “se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano” y aseguró que “la investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática”, en un mensaje difundido la noche del 17 de marzo en su cuenta oficial de X. El pronunciamiento se dio en medio de una creciente tensión en la frontera entre Colombia y Ecuador, tras el hallazgo del artefacto explosivo.

El jefe de Estado explicó que el caso está en proceso de verificación por parte de las autoridades competentes, mientras se recopilan pruebas sobre el origen del explosivo encontrado en territorio colombiano. En su declaración pública, Petro reforzó la gravedad del hecho al advertir que se trataría de una acción atribuible a fuerzas del vecino país.

Tras esta declaración de Gustavo Petro, el mandatario denunció la presencia de explosivos en la frontera con Ecuador durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo de 2026. Señaló que se trataría de hechos reiterados que ya están siendo analizados por equipos técnicos, y advirtió que las detonaciones han generado preocupación por su origen y sus posibles implicaciones, en un caso que continúa bajo investigación oficial.

En esa misma línea, el 16 de marzo Petro también sostuvo que se han encontrado artefactos explosivos en la zona limítrofe, indicando que “han aparecido bombas, una bomba, bomba tirada desde avión”. Precisó que estos hechos ocurrieron “muy en la frontera con Ecuador”, lo que refuerza su hipótesis inicial, aunque remarcó la necesidad de verificar con rigor cada detalle. En ese sentido, insistió en que “se va a investigar bien los modos” antes de emitir conclusiones definitivas.

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Noboa responde a Petro tras denuncias del 16 de marzo sobre bombardeos

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, respondió a las declaraciones que Gustavo Petro realizó el 16 de marzo sobre presuntos bombardeos en territorio colombiano. Noboa rechazó esas afirmaciones y aseguró que las operaciones militares se ejecutan dentro de Ecuador, con cooperación internacional, y están dirigidas contra grupos armados que habrían ingresado desde Colombia.

“Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, escribió en su cuenta de X. Además, respondió directamente al mandatario colombiano: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”.

Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del ejército ecuatoriano.



La investigación continúa y habrá nota de protesta diplomática. https://t.co/pN6OsMmtcm — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2026

Canciller Gabriela Sommerfeld rechaza versión de Petro sobre explosivos

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, también desmintió las afirmaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre el origen de explosivos en la frontera. En una entrevista concedida el martes 17 de marzo a Teleamazonas, aseguró que las operaciones militares ecuatorianas se ejecutan únicamente dentro de su territorio y están dirigidas a campamentos de grupos irregulares que han ingresado desde Colombia.

Sommerfeld niega bombardeos en territorio colombiano tras denuncia de Petro Leer más

“Le puedo confirmar que Ecuador en efecto tiene operaciones de ataque a campamentos de grupos irregulares, no son ecuatorianos, son grupos que pasan nuestra frontera desde Colombia pero que están ubicados en territorio ecuatoriano”, afirmó. Además, explicó que estas acciones cuentan con el respaldo del presidente Daniel Noboa y del Ministerio de Defensa, e incluso han sido observadas por periodistas en algunas ocasiones.

En esa misma intervención, Sommerfeld sostuvo que Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional dentro de sus fronteras, lo que obliga a una respuesta firme del Estado. Según indicó, el objetivo es frenar el accionar de organizaciones criminales que afectan la seguridad y tranquilidad de la población.

“El Ecuador quiere devolver la paz a los ecuatorianos y para eso las soluciones no pueden ser únicamente declaraciones, sino acción”, puntualizó la canciller, al remarcar la postura del Gobierno frente a la crisis de seguridad.

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