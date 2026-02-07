Ecuador responde a Colombia tras reunión de cancillerías por medidas arancelarias

Tras la reunion ministerial entre Ecuador y Colombia para abordar las medidas impuestas por ambos países en materia de de seguridad, comercio y energía. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana aclaró que los desacuerdos no son responsabilidad ecuatoriana. “La falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur es el origen del conflicto”, indicó el comunicado oficial.

Durante la cita, se estableció una estrategia binacional para fortalecer la seguridad fronteriza. Colombia reconoció la falta de control en su territorio y aceptó la necesidad de eliminar cultivos de coca. Además, se comprometió a erradicar minería ilegal y reforzar vigilancia mediante tecnología e intercambio de información.

Seguridad fronteriza y traslado de presos

Otro tema clave fue el traslado de personas privadas de libertad (PPLs). El documento Cancillería de Ecuador señal que Colombia revisará los expedientes de 722 ciudadanos que cumplen condena en Ecuador en un plazo de tres meses.“Este proceso Ecuador lo había solicitado hace 24 meses”, señala el boletín ministerial. Se acordó también la colaboración en el traslado de venezolanos privados de libertad hacia su país.

Asimismo, Colombia revisará la extradición de un ecuatoriano requerido por delitos de delincuencia organizada. El ciudadano fue liberado bajo protección internacional, lo que motivó la revisión del proceso por parte de Colombia.

Acuerdos energéticos y tarifarios

En materia de energía, Ecuador indica que Colombia levantará la suspensión de exportaciones eléctricas hacia Ecuador. También retomará los contratos financieros entre agentes privados de ambos países. Ecuador analizará la tarifa del oleoducto y el paso del río San Miguel para movilizar carro-tanques mediante salvoconductos.

Medidas comerciales y acceso a mercados

El pronunciamiento indica que Colombia se comprometió a levantar restricciones sanitarias a productos ecuatorianos. Los países acordaron eliminar medidas arancelarias una vez se firme un nuevo acuerdo bilateral. Además, se permitirá el paso de camiones ecuatorianos a territorio colombiano sin trasbordo, en reciprocidad.

Según el boletín, al finalizar la reunión, las delegaciones reiteraron su compromiso de trabajar coordinadamente en seguridad fronteriza. Se destacó la importancia de reforzar acciones para combatir el crimen organizado transnacional. Estas medidas según Ecuador buscan mejorar la cooperación bilateral y facilitar el comercio y la movilidad entre ambos países.

Colombia responde tras reunión bilateral con Ecuador

Desde la otra orilla y según el comunicado oficial por Cancilleria de Colombia indicó: “Colombia reiteró su disposición a mantener un diálogo permanente con el Ecuador y a seguir fortaleciendo la cooperación bilateral, en favor de la estabilidad, el desarrollo y el bienestar de los pueblos de ambos países”.

La reunión, que incluyó a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy y a una amplia delegación colombiana, abordó temas de seguridad, cooperación judicial y energética. Colombia destacó la importancia de reforzar la seguridad fronteriza y enfrentar el crimen organizado. El documento colobiano señala que se discutió “la relevancia de contar con la cooperación de las autoridades del Ecuador para garantizar la seguridad fronteriza y lucha contra crimen transnacional con especial énfasis en el narcotráfico”.

Aranceles y comercio: Colombia solicita suspensión de resolución

En el ámbito comercial, Colombia solicitó formalmente la suspensión del arancel del 30% adoptado por el Servicio de Aduanas del Ecuador (SENAE) el 24 de enero de 2026. El Gobierno colombiano explicó que esta medida busca permitir que “los gobiernos adelanten las conversaciones con el fin de llegar a acuerdos de mutuo beneficio”.

No obstante, el comunicado colombiano aclara que el Gobierno del Ecuador evaluará la solicitud en una etapa posterior. Ante esta situación, Colombia indicó que se ve “obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional”, luego de que su firma se había aplazado mientras se esperaba un acuerdo inmediato.

Cooperación judicial y energética: retos conjuntos

Además del comercio y la seguridad, las delegaciones revisaron la cooperación judicial y energética. Colombia destacó la importancia de abordar temas como el traslado de personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos, así como avanzar en mecanismos de cooperación en energía eléctrica e hidrocarburos. El comunicado enfatiza la necesidad de “reactivar y profundizar los mecanismos de cooperación en materia de energía eléctrica y hidrocarburos”, reconociendo el carácter estratégico de este sector para ambos países.

