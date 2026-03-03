Allyson Carrillo: "Carla Sala y Adrián Contreras harán una gran dupla"

La bailarina ocupará el lugar de la presentadora y locutora en RTS

Allyson Carrillo permanecerá en El despertar de las noticias, de RTS, hasta el viernes 6 de marzo, sin embargo no apareció el martes. La propia presentadora confirmó: “Renuncié al canal, pero no me voy a vivir fuera. Me voy de vacaciones a Europa por unos días, aprovechando las vacaciones de mis hijas, Macarena y Catalleya. Tomé esta decisión porque tengo otros proyectos profesionales”.

En los pasillos se comenta que su carácter firme le generó algunos roces con la productora, Kerly Silva. También que el negocio inmobiliario estaría entre sus nuevos intereses.

Entre tanto, en RTS se hicieron ‘castings’ desde hace aproximadamente un mes, lo que generó preocupación entre ciertos presentadores que temen posibles cambios.

¿Habrá química?

Carla Sala ocuparía el lugar de Allyson. Adrián Contreras, dicen, estaría inquieto por el posible regreso de quien ya formó parte del canal.

La duda sería si podrán lograr química en pantalla o si habrá competencia por ganar protagonismo.

Allyson, sin embargo, respalda la dupla: “Estoy segura que sí, Carlita es fabulosa, con un don de gente único, cálida. Estoy convencida de que harán una gran dupla”.

Consultada sobre su retorno, Carla Sala responde: “Todavía no es confirmado”. No obstante, trascendió que ya grabó promociones y que aparecería desde el 9 de marzo.

Ella tiene experiencia en noticias tanto en RTS como en TC. Además en este canal integró la revista De casa en casa.

Carla tiene experiencia en noticias y matinales

No sorprendería que el productor de Noticias de la mañana, Mario Naranjo, también esté atento a sus movimientos.

En tiempos en los que todo se filtra, las campañas de expectativa suelen perder efecto antes de tiempo.

A propósito de Noticias de la mañana, Gabriela Pazmiño regresó luego de sus vacaciones o permisos. Su frecuencia de descansos ha generado algunos comentarios dentro del equipo. Algunos consideran que no todos cuentan con los mismos beneficios.

