Colombia dice tener resultados "contundentes" contra el narco en frontera con Ecuador

La delegación colombiana indicó que el gobierno de Gustavo Petro ha priorizado esfuerzos en la frontera con Ecuador

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y su homóloga colombiana, Rosa Villavicencio, durante la reunión en el Palacio de Najas, en Quito.

Delegaciones de altos funcionarios de Ecuador y Colombia mantuvieron una reunión privada y sin acceso a la prensa la mañana de este 6 de febrero de 2026 en la sede de la Cancillería ecuatoriana, ubicada en Quito. Según ambos gobiernos, la reunión se centró en los temas de seguridad, justicia, comercio y energía.

Aunque el gobierno ecuatoriano ha limitado el detalle de la información tratada durante la reunión, la Cancillería de Colombia señaló a través de un comunicado que el encuentro tuvo como eje central la seguridad, tema que motivó el conflicto diplomático entre ambos países.

Reunión de Cancilleres y autoridades Ecuador - Colombia pic.twitter.com/2LrztDHzaX — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) February 6, 2026

Ministerio de Defensa de Colombia defendió su trabajo en la frontera

Según la Cancillería colombiana, el Ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, expuso las acciones que se vienen ejecutando contra el narcotráfico en la frontera, "cuyos resultados han sido más contundentes que en años anteriores".

Asimismo, a diferencia de la postura del gobierno ecuatoriano, el ministro Sánchez explicó que se ha priorizado la zona de frontera con el Ecuador aumentando las capacidades de la fuerza pública para ser más efectivos contra la producción, tráfico y comercialización de cocaína.

Justicia, comercio y energía también fueron temas de la reunión

De acuerdo con la Cancillería colombiana, ambas delegaciones también revisaron varios temas en materia de cooperación judicial, en especial aquellos relacionados con el traslado de personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos.

También abordaron la cooperación energética bilateral, "reconociendo el carácter estratégico de este sector para el desarrollo económico, la integración regional y la estabilidad de ambos países". Ambos países también acordaron en la necesidad de avanzar en mejorar la cooperación.

Colombia y Ecuador sostienen reunión para revisar la agenda bilateral 🇨🇴🤝🇪🇨 pic.twitter.com/a1uwa9NBm0 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) February 6, 2026

Gobierno de Ecuador no aceptó suspender los aranceles a Colombia

Pese a las conversaciones, el gobierno del presidente Daniel Noboa no aceptó suspender la tasa de seguridad del 30 % impuesta a Colombia e indicó que "evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión".

Como respuesta, el gobierno colombiano expedirá el decreto de aranceles por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos. Además, adelantó que Colombia demandará a Ecuador ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) por desconocer el Acuerdo de Cartagena, de 1969.

