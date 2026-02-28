Expreso
  Mundo

Vista de una columna de humo en Baréin. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes como represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel.
Vista de una columna de humo en Baréin. La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este sábado que ha lanzado ataques contra bases estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos ÁrabesEFE

Estados Unidos e Israel bombardean Irán y crece tensión mundial

Donald Trump y Netanyahu confirmaron ataques. Irán también se defendió en el conflicto

Estados Unidos e Israel ejecutaron ataques coordinados contra instalaciones estratégicas en Teherán y otras ciudades de Irán, en una ofensiva que, según ambos gobiernos, buscó neutralizar riesgos considerados inminentes.

La respuesta iraní no se hizo esperar con misiles que fueron lanzados hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses desplegadas en distintos puntos de la región.

La operación se concretó tras varios días de creciente tensión internacional. Aunque en Ginebra se desarrollaban conversaciones entre delegaciones iraníes y estadounidenses que aparentaban avances diplomáticos, el despliegue militar terminó imponiéndose.

Donald Trump confirmó los ataques de Estados Unidos a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio de las acciones a través de sus redes sociales, donde aseguró que las fuerzas estadounidenses emprendieron “un gran operativo de combate” en suelo iraní para neutralizar peligros inminentes. En un mensaje en video, el mandatario reiteró que “Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

Además, Trump instó a la población iraní a prepararse para asumir el control político una vez concluya la intervención militar. En ese mismo pronunciamiento pidió a integrantes de las fuerzas de seguridad iraníes que depongan las armas, ofreciendo “inmunidad total” a quienes lo hagan. “Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno, será suyo para tomarlo”, dijo Trump.

Netanyahu llamó “Rugido de León” ataque israelí

El Ministerio de Defensa de Israel confirmó el inicio de la ofensiva decretando además un estado de emergencia por 48 horas ante el riesgo de represalias.

Minutos después del anuncio oficial comenzaron a reportarse detonaciones en la capital iraní y en otras localidades del país.

Las fuerzas armadas israelíes, que en un primer momento calificaron la acción como un “ataque preventivo”, precisaron luego que se trataba de una operación de gran escala dirigida contra múltiples infraestructuras militares vinculadas al régimen iraní.

La campaña fue llamada por Israel como “Rugido de León”, mientras que Estados Unidos la denominó “Furia Épica”. Ambos gobiernos sostienen que la intervención fue el resultado

