Denuncian presunto allanamiento contra sede de Revolución Ciudadana en Quito

Dirigentes del movimiento político Revolución Ciudadana denunciaron la mañana de este sábado 28 de febrero un presunto allanamiento a una de sus sedes en Quito.

La información fue difundida inicialmente a través de redes sociales por figuras vinculadas a la organización, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial de las autoridades competentes.

De acuerdo con los primeros reportes, la diligencia habría sido dispuesta por la Fiscalía General del Estado y ejecutada durante la madrugada por efectivos de la Policía Nacional y personal militar. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Policía han confirmado públicamente el operativo ni han detallado las razones que lo habrían motivado.

Correa, Rivadeneira y Gonzáles denuncian el allanamiento

Las reacciones desde la organización política no tardaron en llegar. Rafael Correa, expresidente de la República y fundador del movimiento, cuestionó el procedimiento a través de su cuenta en X. “En lugar de combatir el crimen organizado, 15 policías están allanando la sede de la RC5 en Quito”, escribió, publicación que generó una amplia repercusión en la red social.

En la misma línea se pronunció Gabriela Rivadeneira, presidenta del movimiento. “En este momento están allanando la sede del Movimiento Revolución Ciudadana, la principal fuerza política de oposición al gobierno de Daniel Noboa. Despliegue de operativos y recursos policiales para continuar hostigando a una fuerza política, mientras que en la calle, la ciudadanía clama por seguridad y por respuestas judiciales a miles de denuncias de homicidios, violaciones, extorsión, secuestros, en el país más violento e inseguro del continente”, manifestó.

Por su parte, Luisa González, excandidata presidencial por esa organización, también se refirió al hecho y aportó detalles sobre la forma en que se habría comunicado la diligencia. “Felicitaciones @FiscaliaEcuador. Ustedes cada vez buscan la manera de superarse. Llamar a las 05:45 am A MI MADRE para decirle que van a allanar la Sede de la @RC5Oficial y que quieren a alguien presente para no hacerlo de manera violenta es SEGUIRSE SUPERANDO”, publicó.

Hasta el cierre de esta nota, no existe confirmación oficial sobre el procedimiento ni información sobre posibles resultados del mismo. El hecho se mantiene en desarrollo y se espera un pronunciamiento formal de las autoridades para esclarecer el alcance y las razones de la intervención denunciada.