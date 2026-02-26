Paco Cepeda responde a ADN tras su expulsión en votación de ley minera

El asambleísta alterno Paco Mateo Cepeda Solis rompió el silencio este 26 de febrero de 2026 tras ser expulsado del bloque de Acción Democrática Nacional (ADN). El funcionario justificó su negativa a respaldar la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía durante la sesión del Pleno en Samborondón, argumentando un compromiso ineludible con las resoluciones de su provincia.

Fricción legislativa y cruce de acusaciones

A través de sus plataformas digitales, el ahora exintegrante de la bancada de Gobierno demarcó distancia de presuntos acuerdos dentro del recinto legislativo e insistió en que su gestión priorizará la defensa de las comunidades y los recursos hídricos. "No es cálculo político, no es negociado, es la voluntad soberana que debe ser respetada", sentenció Cepeda en su comunicado.

Diario EXPRESO solicitó la versión oficial del legislador azuayo mediante canales internos para profundizar en sus declaraciones, pero no se obtuvo una respuesta hasta el cierre de este reportaje.

Reacciones de las bancadas

La destitución del alterno desencadenó una confrontación discursiva inmediata entre las fuerzas parlamentarias. Desde la Revolución Ciudadana (RC), la asambleísta Viviana Veloz cuestionó la ausencia de la legisladora principal, Camila León. Veloz sugirió que León evitó asistir a la sesión de la Universidad Ecotec para eludir el costo político de aprobar la normativa, y calificó la expulsión de Cepeda como un "trofeo" derivado de presiones del Ejecutivo.

En esa misma línea, la legisladora Paola Cabezas catalogó al alterno como un "héroe" local junto al juez Carlos Serrano. Por su parte, Mónica Palacios emitió un pronunciamiento de respaldo a Cepeda y condenó un presunto hostigamiento en el hemiciclo por parte de asambleístas oficialistas como Inés Alarcón.

Es evidente que Camila León no asistió para evitar el costo político de votar por la ley que sacrifica los recursos naturales y beneficia a las élites que cogobiernan con el presidente Daniel Noboa. En su lugar, envió a su alterno, quien demostró más valentía y amor por su país y… https://t.co/XgBpw6RwdX — Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) February 26, 2026

La respuesta de la facción gubernamental se centró en rechazar las aseveraciones de la oposición. El asambleísta Xavier Ordóñez arremetió contra la narrativa de la Revolución Ciudadana e insinuó motivaciones transaccionales detrás del voto disidente. "El que le quiera poner precio a su voto que se vaya a la RC, allá sí funcionan así", publicó en la red social X. Asimismo, el legislador Andrés Castillo, quien actualmente cumple una sanción de suspensión, ironizó sobre la salida de Cepeda con un escueto mensaje de despedida.

La fractura en el bloque de Gobierno se materializa tras la aprobación de los primeros 28 artículos de la reforma enviada por el presidente Daniel Noboa. El proyecto avanzó con 77 votos favorables, en un escenario administrativo marcado por el rechazo de colectivos ambientales y organizaciones sociales que advierten una flexibilización en el control estatal sobre las actividades extractivas.

