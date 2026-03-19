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evento de fotografía en Quito
Quito será sede de la convención internacional de fotografía Expo Latitude Zero 2026Freepik

¿Qué es Expo Latitude Zero 2026? El evento de fotografía que llega a Quito

Todo sobre Expo Latitude Zero 2026 en Quito: fechas, artistas y actividades imperdibles

Quito será el epicentro e uno de los eventos más importantes del sector visual: la Convención Expo Latitude Zero 2026, que se realizará el 20 y 21 de marzo en el Hilton Colón Quito. Este encuentro reunirá a fotógrafos, creadores y expertos internacionales, consolidando a la ciudad como un referente en innovación, arte y desarrollo de la industria fotográfica.

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Un impulso para la proyección internacional de Quito

La realización de Expo Latitude Zero 2026 cuenta con el respaldo del Municipio de Quito, a través de Quito Turismo, entidades que apuestan por posicionar a la ciudad como un destino estratégico para eventos internacionales. Esta iniciativa fortalece la marca ciudad y dinamiza sectores clave como el turismo de negocios y la industria MICE.

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Además, el evento representa una oportunidad única para proyectar la riqueza patrimonial, cultural y paisajística de Quito a nivel global. La participación de fotógrafos profesionales y aficionados permitirá generar contenido visual que circulará internacionalmente, reforzando su imagen como un destino inspirador.

Referentes internacionales y talento local

La convención reunirá a destacados expertos provenientes de Estados Unidos, México, Colombia y Ecuador, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias. Entre los invitados principales se encuentran Christian Cardona, Elizabeth Alemán, Hernán Botero y el ecuatoriano Kristofh Pozo, quienes aportarán con su trayectoria en espacios formativos.

Formación, tecnología y networking

Expo Latitude Zero 2026 ofrecerá una agenda completa que incluye clases magistrales, espacios de experimentación, actividades de networking y una muestra comercial abierta al público. Este espacio permitirá a los asistentes acceder a tecnología de vanguardia y conectar con nuevos talentos dentro de un entorno global e innovador.

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Impacto cultural, turístico y económico

Más allá de la fotografía, este evento fortalece el ecosistema creativo nacional y genera un impacto positivo en la economía local. La llegada de visitantes, profesionales y marcas impulsa el turismo y posiciona a Quito como una ciudad que inspira y se proyecta al mundo a través del arte visual.

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