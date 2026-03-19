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El Inamhi advierte temperaturas bajo cero grados en zonas de la Sierra durante la noche.freepik

Alerta del INAMHI: heladas y frío extremo afectarán la Sierra ecuatoriana

Temperaturas bajo cero en Ecuador: INAMHI emite alerta por frío nocturno

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) emitió una alerta meteorológica ante el descenso significativo de temperaturas nocturnas que afectará a varias provincias de la Sierra ecuatoriana entre el 19 y el 22 de marzo de 2026.

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Según el organismo, este fenómeno se presentará principalmente durante la madrugada, entre las 03h00 y 06h00, con mayor intensidad los días 19, 20 y 22 de marzo. Las zonas de alta montaña, identificadas en tonos violeta en el mapa oficial, presentan una mayor probabilidad de heladas.

Provincias afectadas por el frío extremo

La alerta incluye a varias provincias de la región Interandina, entre ellas:

  • Carchi

  • Pichincha

  • Cotopaxi

  • Tungurahua (zonas altas)

  • Chimborazo

  • Cañar

  • Azuay

En estas zonas se prevén temperaturas que podrían descender incluso por debajo de los 0°C, especialmente en sectores elevados.

Riesgos para agricultura, ganado y salud

El INAMHI advierte que este evento climático podría generar:

  • Daños en cultivos ubicados sobre los 2800 metros de altitud

  • Afectación al ganado que no cuente con protección

  • Problemas respiratorios en personas expuestas al frío sin abrigo adecuado

¿Por qué ocurre este fenómeno?

El descenso de temperaturas está asociado al ingreso de masas de aire seco, lo que reduce la nubosidad durante la noche. Esto favorece la pérdida de calor acumulado durante el día, provocando madrugadas más frías en el callejón interandino.

Recomendaciones ante la alerta

  • Abrigarse adecuadamente durante la noche y madrugada

  • Proteger cultivos y animales

  • Evitar la exposición prolongada al frío

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