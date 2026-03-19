Costa Rica cierra su embajada en Cuba y ordena la expulsión de ciudadanos cubanos

El presidente Rodrigo Chaves oficializó el cierre de la sede en La Habana y dio plazo hasta fin de mes para el retiro oficial

Costa Rica oficializó este miércoles 18 de marzo el cierre de su embajada en La Habana y la salida de los diplomáticos cubanos de su territorio. El presidente Rodrigo Chaves justificó la medida bajo una postura ideológica radical, señalando que su administración no reconoce la legitimidad del Gobierno de la isla debido a lo que calificó como represión y condiciones indignas para sus habitantes. "A este momento, Costa Rica y el régimen cubano no tienen relaciones diplomáticas", sentenció el mandatario, quien entregará el poder el próximo 8 de mayo.

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Plazos para el retiro y atención consular

El Ejecutivo costarricense otorgó al personal diplomático cubano un plazo que vence a finales de marzo para abandonar el país. No obstante, Chaves aclaró que La Habana podrá mantener a su personal consular en San José para la asistencia de aproximadamente 10,000 residentes cubanos. Por su parte, el servicio para los ciudadanos costarricenses se centralizará a través de la sede en Panamá, dado que la embajada en la isla no contaba con personal acreditado desde inicios de febrero.

El canciller Arnoldo André Tinoco respaldó la decisión durante un acto en la frontera con Nicaragua, confirmando que la instrucción de retiro de credenciales es inmediata para el rango diplomático, exceptuando las funciones administrativas básicas de asistencia ciudadana.

La Habana denuncia "subordinación" a Estados Unidos

La respuesta de Cuba no se hizo esperar. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla calificó la medida como "arbitraria" y aseguró que fue adoptada bajo presión externa. A través de un comunicado, el régimen de Miguel Díaz-Canel acusó al Gobierno costarricense de exhibir un historial de subordinación a la política de Estados Unidos, en lo que consideran un intento renovado por aislar a la nación caribeña del resto del continente.

Este movimiento diplomático ocurre en un contexto de máxima tensión regional, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene un cerco energético sobre la isla e incluso ha sugerido acciones directas. Ante esto, Díaz-Canel respondió que cualquier intento de control externo será enfrentado con una "resistencia inexpugnable", mientras la isla atraviesa una crisis humanitaria marcada por apagones y escasez de alimentos.

Un efecto dominó en la región

La decisión de Costa Rica representa la segunda ruptura diplomática de un país latinoamericano con Cuba en menos de un mes. El pasado 4 de marzo, Ecuador también solicitó la salida inmediata de todo el personal cubano de Quito, marcando una tendencia de distanciamiento en el bloque regional. Este aislamiento coincide, además, con el fin de convenios para la contratación de misiones médicas cubanas en varios países de Centroamérica y el Caribe, lo que debilita una de las principales fuentes de divisas para el Gobierno de la isla.

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