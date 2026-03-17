Terremoto de magnitud 5,8 sacude el este de Cuba en plena crisis energética

El sismo ocurre tras un apagón total y declaraciones del presidente estadounidense sobre "liberar o tomar" la nación

Una persona pasa en bicicleta por una calle en medio de un apagón, este lunes, en La Habana.

Un terremoto de magnitud 5,8 sacudió la costa de Cuba el martes 17 de marzo de 2026, de madrugada, sin que se tenga constancia de daños, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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El sismo ocurrió a una profundidad de 11,6 kilómetros, con un epicentro 49 kilómetros sur-suroeste del puerto cubano de Punta de Maisí, según el USGS.

El organismo situó el nivel de alerta en categoría verde, lo que significa "baja probabilidad de víctimas o daños".

Indicó que las localidades de Imías y San Antonio del Sur podrían haber sentido movimientos leves.

Cuba comenzó a restablecer el servicio eléctrico tras un apagón total el lunes, en momentos en que Estados Unidos mantiene un bloqueo petrolero contra el gobierno comunista de la isla.

El terremoto fue reportado por primera vez por el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo, que también registró réplicas de hasta 4,7 grados de magnitud.

El servicio sismológico de Cuba afirmó haber recibido avisos de las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. El epicentro se halló a unos 95 kilómetros de Guantánamo.

«Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento», informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) de Cuba. https://t.co/FFkRhhX29e — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 16, 2026

Negociaciones bajo presión

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El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que espera tener "el honor de tomar Cuba" durante su mandato, en plenas negociaciones con el régimen de La Habana, exangüe a causa de la crisis energética.

"Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos", consideró.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla.

Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar crudo a la isla, ya que considera que su gobierno comunista es una "amenaza".

Según el USGS, el 6 de marzo ya se registró un terremoto de magnitud 5 frente a la costa de Cuba.

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