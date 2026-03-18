Díaz-Canel promete una "resistencia inexpugnable" en Cuba, ante amenazas de Trump

El gobierno cubano califica de "indignante" el uso de la crisis económica como pretexto para una intervención extranjera

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hablando durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, 13 de marzo de 2026.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, prometió el martes 17 de marzo de 2026, una "resistencia inexpugnable" ante las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de tomar la isla comunista.

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"Ante el peor escenario, a #Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", escribió en X Díaz-Canel.

El lunes, Trump dijo que espera tener "el honor de tomar Cuba, de alguna manera". También habló de "liberarla", en medio de conversaciones con las autoridades de La Habana.

Estados Unidos "amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas", agregó el mandatario cubano, en referencia al embargo de Washington vigente desde 1962.

SECRETARY RUBIO: Cuba’s economy doesn’t work. It has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don’t get subsidies anymore so they’re in a lot of trouble. pic.twitter.com/wFeTOdGPvL — Department of State (@StateDept) March 17, 2026

Planes para "tomar" Cuba

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El gobierno de Donald Trump ejerce máxima presión sobre la isla al impedir cualquier envío de petróleo hacia Cuba.

"Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos", señaló Díaz-Canel.

Desde hace semanas, Trump multiplica las declaraciones ofensivas contra La Habana y sus dirigentes, al tiempo que asegura que la isla desea "concluir un acuerdo" con Estados Unidos.

Cuba confirmó el viernes que está en conversaciones con su vecino y liberó a presos políticos en el marco de un acuerdo con el Vaticano, mediador histórico entre ambos países.

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