Fiscalía de Noruega pide más de 7 años de cárcel para hijo de la princesa heredera

La Fiscalía de Noruega solicitó siete años y siete meses de prisión para Marius Borg Høiby, acusado de 39 delitos

El juicio contra Marius Borg Høiby, primogénito de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega, entra en su fase final. La Fiscalía ha pedido una condena de siete años y siete meses de cárcel por su presunta responsabilidad en 39 delitos, entre ellos la violación de cuatro mujeres, violencia doméstica, amenazas y narcotráfico.

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El proceso, que comenzó el pasado 3 de febrero, concluirá este jueves 19 de marzo tras siete semanas de audiencias. El acusado, de 29 años, permanece en prisión preventiva desde principios de febrero, cuando fue detenido por incumplir una orden de alejamiento de una de las víctimas.

Acusaciones de violación y violencia doméstica

El fiscal Sturla Henriksbø subrayó durante su alegato la gravedad de los hechos: “Una violación puede dejar huellas duraderas y destruir vidas, también las de quienes no pueden defenderse”. Además de las cuatro violaciones, Høiby enfrenta cargos por seis casos de conducta sexual vejatoria, grabaciones sin consentimiento de mujeres, amenazas y agresiones a una expareja, quien describió su relación como marcada por la violencia y los celos.

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El acusado ha admitido agresiones y delitos menores, pero niega las violaciones, alegando que se trató de sexo voluntario. También rechaza haber grabado sin consentimiento y haber ejercido maltrato.

Defensa y prisión preventiva

La defensa de Høiby solicitó su liberación, pero el juez dictaminó que la prisión preventiva estaba “suficientemente justificada” y no desproporcionada, dado el riesgo de reincidencia. El joven fue arrestado días antes del inicio del juicio por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento.

Su abogada, en el alegato final, pidió que no sea condenado por su identidad ni por pertenecer a la familia real, sino únicamente por los hechos probados. “No es un monstruo. Ninguno de nosotros lo es. No debe ser condenado por quién es, sino por lo que hizo”, afirmó.

Las sesiones han estado sujetas a restricciones, incluyendo la prohibición de mostrar imágenes del acusado y limitaciones en la reproducción de testimonios. Se han leído más de 830 páginas de mensajes enviados durante su relación con la modelo Nora Haukland, en los que se evidencian insultos y conductas violentas.

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La Fiscalía también solicitó la confiscación de dispositivos electrónicos, la retirada del permiso de conducir por dos años y la aplicación de una reducción de 63 días por el tiempo que ya ha estado en prisión preventiva.

El acusado y los problemas con el abuso de sustancias

Høiby, fruto de una relación anterior de Mette-Marit, no forma parte oficial de la familia real, aunque se ha criado como uno más desde el matrimonio de su madre con el príncipe heredero Haakon en 2001. En el juicio reconoció problemas de alcohol, drogas y trastornos psíquicos, además de haber transportado marihuana.

El acusado denunció la presión mediática que ha enfrentado desde niño: “La prensa me ha acosado desde que tenía tres años. Tengo una necesidad extrema de afirmación. Mucho sexo, mucho alcohol. Muchas fiestas, algunas drogas”.

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