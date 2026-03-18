Hombre es procesado por abuso sexual contra su hijastra de 9 meses

La Fiscalía General del Estado imputó cargos a un hombre por el delito de abuso sexual contra su hijastra

Imagen referencial: El detenido enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra la hija de su pareja.

La Fiscalía General del Estado informó que Jordan Alexander C. L. enfrenta un proceso judicial por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual contra la hija de su pareja, una bebé de apenas nueve meses. El hecho se registró el 17 de marzo en la cooperativa Julio Cartagena, sector Juan Montalvo, en el norte de Guayaquil.

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De acuerdo con el parte policial, la madre de la víctima salió de su vivienda para realizar compras y dejó a su pareja al cuidado de la niña. Minutos después, al regresar por un olvido, no obtuvo respuesta al llamar a la puerta. Vecinos alertaron que la bebé lloraba sin cesar, lo que motivó a la mujer a forzar el ingreso. En ese momento, sorprendió al sospechoso en el acto de agresión sexual contra la menor.

#ATENCIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc procesa a Jordan Alexander C. L. por su presunta responsabilidad en el delito de #AbusoSexual, cometido contra su hijastra, una bebé de 9 meses.



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Detención en delito flagrante y audiencia judicial

El hecho fue reportado de inmediato al ECU 9-1-1, lo que permitió la intervención de personal policial. Los agentes evitaron la fuga del implicado y procedieron con su aprehensión en delito flagrante.

En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal del caso presentó varios elementos de convicción: el parte informativo y de aprehensión, la denuncia de la madre, las versiones de testigos y los informes médicos practicados a la víctima.

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La jueza especializada en Violencia de Género acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra el procesado. Además, dispuso medidas de protección a favor de la víctima y su madre, entre ellas la boleta de auxilio, la prohibición de acercamiento y la restricción de cualquier acto de persecución o intimidación, incluso a través de terceros.

Base legal y sanciones previstas

El caso se procesa con base en el artículo 170, inciso tercero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de abuso sexual con una pena privativa de libertad de diez a trece años.

La instrucción fiscal tendrá una duración de treinta días, tiempo en el cual se recopilarán más pruebas y testimonios que permitan esclarecer la responsabilidad del procesado.

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